В Гомеле ликвидируют предприятие и распродают его недвижимость

Речь идет о зданиях, принадлежавших ОАО «Гомельгазстрой» — именно оно подлежит ликвидации.

Как сообщается на сайте Гомельского горисполкома, торги пройдут на электронной торговой площадке ЗАО «Белреализация» 4 марта. Единым лотом выставлены административное здание предприятия площадью 2,8 тыс. кв. м и здание материального склада (551,2 кв. м). Начальная цена лота — 636,9 тыс. рублей.

Кроме того, будут выставлены на торги еще пять объектов недвижимости, среди которых гараж, здания материального склада и склада краски, а также административно-бытовой корпус.