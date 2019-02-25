В Гомеле ликвидируют предприятие и распродают его недвижимость

  • 25 февраля 2019, 18:02
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Речь идет о зданиях, принадлежавших ОАО «Гомельгазстрой» — именно оно подлежит ликвидации.

Как сообщается на сайте Гомельского горисполкома, торги пройдут на электронной торговой площадке ЗАО «Белреализация» 4 марта. Единым лотом выставлены административное здание предприятия площадью 2,8 тыс. кв. м и здание материального склада (551,2 кв. м). Начальная цена лота — 636,9 тыс. рублей.

Кроме того, будут выставлены на торги еще пять объектов недвижимости, среди которых гараж, здания материального склада и склада краски, а также административно-бытовой корпус.

gomel.today
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