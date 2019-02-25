Под Гомелем столкнулись «Ниссан» и «Мерседес». В аварии пострадали три пенсионерки

  • 25 февраля 2019, 17:50
  • 2408
  • 0


ДТП случилось 24 февраля неподалеку от деревни Залипье.

68-летний водитель за рулем «Мерседеса» двигался со стороны Залипья в направлении трассы Н-4095 «Центролит-Урицкое-Уваровичи». На неравнозначном перекрестке он не уступил дорогу «Ниссану», за рулем которого находился 31-летний водитель.


В аварии пострадали пассажирки «Мерседеса» — две 65-летние и одна 61-летняя женщина. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, пострадавшие были доставлены в медучреждения.

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24886)

Метки: Происшествия (14011), Авто (6387)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров