Под Гомелем столкнулись «Ниссан» и «Мерседес». В аварии пострадали три пенсионерки

ДТП случилось 24 февраля неподалеку от деревни Залипье.

68-летний водитель за рулем «Мерседеса» двигался со стороны Залипья в направлении трассы Н-4095 «Центролит-Урицкое-Уваровичи». На неравнозначном перекрестке он не уступил дорогу «Ниссану», за рулем которого находился 31-летний водитель.





В аварии пострадали пассажирки «Мерседеса» — две 65-летние и одна 61-летняя женщина. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, пострадавшие были доставлены в медучреждения.