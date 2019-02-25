В 2018 году на железнодорожных путях в Гомельском районе погибло три человека

Следует помнить, что железная дорога — зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных мер безопасности и беспечное отношение к сохранности собственных здоровья и жизни при нахождении на объектах железнодорожного транспорта приводят к трагическим последствиям.

Чаще всего несчастные случаи на железной дороге происходят из-за несоблюдения правил перехода путей, а также нахождения на железнодорожных вокзалах, станциях, пунктах остановки и путях в состоянии алкогольного опьянения.

За несоблюдение правил перехода железнодорожных путей и прохождение по путям в неустановленном месте законодательством Республики Беларусь установлена административная ответственность — наложение штрафа в размере от 0,2 до двух базовых величин. Ответственность наступает с возраста 14 лет.