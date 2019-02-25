Видеофакт: На выходных в Костюковке сгорел БМВ

  • 25 февраля 2019, 16:38
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24 февраля около 18:30 в Костюковке во дворе дома по улице Лебедовского 23 загорелся автомобиль «BMW».

Очевидцем возгорания стал читатель CHP4.BY.

Пожарные очень быстро прибыли на место, однако автомобиль уже полыхал.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

CHP4.BY.
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Места: Гомель (24886), Костюковка (47)

Метки: Происшествия (14011)

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