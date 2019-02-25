Горисполком: мы присвоили Шабуневскому имя почетного гражданина, а переименование улицы не будем даже рассматривать

В исполкоме ответили на коллективное обращение о переименовании улицы Комсомолской в часть архитектора Станислава Шабуневского.

Ответ опубликован в вк-сообществе «Пошукі старога Гомеля». Администраторы группы говорят, что на свое конкретное предложение они получили ответ не по сути.

В горисполкоме не собираются обсуждать вопрос о переименовании на заседании топонимической комиссии. Вопрос о присвоении имени Шабуневского уже неоднократно рассматривался топонимической комиссией. Его имя уже внесено в банк имен граждан, которыми могут называться улицы Гомеля.

По сути это означает, что в честь Станислава Шабуневского могут назвать какой-нибудь переулок в Романовичах или Костюковке. В «Пошуках старога Гомеля» собираются обжаловать ответ чиновников.

Станислав Данилович Шабуневский — архитектор, который активно работал в Гомеле в начале прошлого столетия, застав и времена царской России и правление большевиков. На улице Комсомольской стоит здание бывшей мужское гимназии, в нем сейчас располагается один из корпусов БелГУТа. Это здание стало первым среди множества проектов Шабуневского. Его авторству принадлежат дом Коммуны на проспекте Ленина, «серый дом» на Пушкина, ДК железнодорожников и многие другие.