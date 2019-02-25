С этой недели в Беларуси — новые тарифы ЖКХ. Что это значит — на примере гомельской двухкомнатной квартиры

На сегодняшний день в Беларуси действуют два вида тарифов — полные и те, которые субсидируются государством (то есть, часть расходов покрывают из бюджета). С 1 марта такой подход отменяют.

Tut.by подсчитал, что для тех, кто вписывался в лимиты, по большому счету ничего не изменится; те, кто превышал льготные лимиты на воду, канализацию и техобслуживание, теперь немного выиграют, а если превышали потолок по электричеству — то разница будет более ощутима.

Вода и канализация

Пока те, кто вписывается в лимиты по водоснабжению и водоотведению — 140 литров воды на одного человека в сутки — оплачивают услуги по льготным тарифам. За превышение — по «экономически обоснованным».

С 1 марта, если в квартире есть зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания (по выбору), то за всю потребленную воду нужно будет платить по льготному тарифу. Субсидируемый тариф на воду и канализацию в регионах составляет Br 1,4721 за кубометр (на водоснабжение — 0,8338 рубля, на канализацию — Br 0,6383, а в Минске — Br 1,3856 (на водоснабжение — Br 0,8338, на канализацию — Br 0,5518).

Как изменятся платежи. Для примера возьмем двухкомнатную квартиру в Гомеле, в которой прописаны 2 человека. Скажем, в январе они израсходовали по 5 кубометров холодной и горячей воды. В таком случае им нужно заплатить Br 11,54 по льготному тарифу и Br 3,76 по полному. Всего выйдет 15,3 рубля. В марте этой семье всю воду посчитают по льготному тарифу в Br 1,4721 за кубометр, выйдет Br 14,72. Разница между январем и мартом — Br 0,58.

Техобслуживание

С 1 марта этого года за техобслуживание белорусам будут начислять суммы по льготному тарифу (Br 0,1187 за 1 кв. метр) на всю площадь жилья, если в квартире зарегистрирован хотя бы один человек. Если никто не прописан, то по полному тарифу (в Минске — Br 0,1216 за 1 кв. метр, в регионах — Br 0,1274).

До сих пор по полному тарифу за техобслуживание нужно было платить, если площадь квартиры была больше предусмотренных норм площади для собственника и его семьи: 20 метров квадратных на каждого зарегистрированного в квартире человека и плюс 10 квадратных метров на семью. То есть, если в квартире площадью 80 квадратных метров проживает семья из трех человек, то 70 метров оплачивались по льготному тарифу Br 8,31, а лишние 10 «квадратов» — по полному (1,27 рубля). Всего — Br 9,58. За март общая сумма составит Br 9,50.

Электричество

Сейчас также отменяется дифференцированный тариф на электроэнергию по объемам потребления: физические лица будут платить за электричество по единому тарифу независимо от того, сколько кВт · ч потребили. Новый тариф выше, чем прежний, для тех, кто вписывался в льготные тарифы: Br 0,1484 за 1 кВт ⋅ ч — в домах с электроплитами, Br 0,1746 за 1 кВт ⋅ ч — в домах с газовыми плитами.

Дифференцированный тариф по времени суток продолжит действовать.

От изменений больше всего выиграют те, кто не вписывался в лимиты, которые субсидировало государство. Если до изменений семья, у которой газовая плита, «вписывалась» в льготные нормы, потребляя 150 кВт · ч энергии, то за этот объем приходилось заплатить Br 21,5, с 1 января за тот же объем — Br 26, 19 (на Br 4,69 больше).

Тем, кто превышал лимиты, и потреблял, к примеру, 200 кВт · ч в месяц, нужно было заплатить Br 30,7, теперь за тот же объем — Br 34,92 (на Br 4,22 больше).

Семьи с электроплитами, которые вписывались в лимиты по верхней планке и тратили в месяц 250 кВт · ч, платили до изменений за такой объем Br 30,45. Согласно новым тарифам, будут платить Br 37,1 рубля — на Br 6,65 больше.

Те, кто расходовал 300 кВт · ч в месяц, платил Br 38,37, со следующего месяца за этот же объем заплатит Br 44,52 рубля (на Br 6,15 больше).

А те, кто расходовал больше 400 кВт · ч, к примеру, 420 кВт · ч в месяц, платили за этот объем Br 57,88, а с 1 марта заплатят Br 62,33. Разница — Br 4,45.