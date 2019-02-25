В гомельском подъезде, где было три пожара, начался ремонт

Ремонт идет, деньги с жильцов брать не будут.

В подъезде многоэтажки по улице Советской Гомеля, который в декабре прошлого года трижды поджигали, специалисты ЖЭУ-13 КЖРЭУП «Железнодорожное» начали ремонт

Напомним, 29 декабря прошлого года третий раз в течение месяца горели кладовые помещения в пятом подъезде дома № 97 по улице Советской. Одна из версий — поджог. На тушение пожара в кладовках спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выезжали также 17 и 18 декабря, возгорания были оперативно ликвидированы.

Однако огнем с первого по десятый этаж уничтожено имущество, повреждена отделка помещений: обсыпалась штукатурка, разбиты стекла в окнах, закопчены стены и потолки, нарушена работа системы электроснабжения. По трем фактам возгораний самодельных кладовок между этажами многоквартирного дома Гомельским городским отделом СК возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления.

— Специалисты ЖЭУ-13, которое обслуживает дом, оперативно провели уборку в подъезде, вывезли мусор, восстановили освещение, заменили оконные рамы и остекление, — рассказал заместитель директора по идеологической работе КЖРЭУП «Железнодорожное» Юрий Маркевич. — Мы рассматривали разные варианты, потому что понимали: жильцы в сложившейся ситуации не виноваты. Поэтому еще 14 февраля начали ремонт за счет средств предприятия, позже определимся с источниками финансирования. На ремонт потребуется 8 — 9 тысяч рублей. О сроках завершения работ говорить пока рано. Если будет установлено, кто именно совершил поджоги, ему в виде исков выставят сумму проведенных ремонтных работ. Ранее в Сети появилась информация, что коммунальщики предложили жильцам отремонтировать подъезд за свой счет. Такое объявление, конечно, вызвало у людей недовольство.

Однако собеседник еще раз повторил: с жильцов деньги за ремонт собирать не будут. Это принципиальное решение.