Погода в Гомеле на неделю. В городе будет уверенно теплеть, ожидаются снег и дождь со снегом

  • 25 февраля 2019, 10:18
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В понедельник синоптики обещают почти весенние +8°С. Небо будет облачным, но с прояснениями.

Всю неделю температура воздуха будет колебаться между +1°-+4°С. Прогнозируются снегопады, иногда вместе с дождем. Только в субботу столбик термометра опустится до −3°С.

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Места: Гомель (24886)

Метки: Погода (1974), Главное (6821)

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