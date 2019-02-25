«Любые реформы поначалу будут давать ухудшение ситуации». Известный белорусский экономист Сергей Чалый о ситуации в стране на ближайшие годы

  • 25 февраля 2019, 09:40
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В Гомеле стартовал цикл мероприятий Центра регионального развития ГДФ, в рамках программы «17 целей устойчивого развития Беларуси». Первый приглашённый гость экономист, ведущий программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый.

На интерактивной дискуссии обсудили экономическую ситуацию в стране и то, как из неё выбраться. Что нужно сделать государству и как к этому подготовиться людям.

Надежда Пужинская, видео – Марина Дробышевская, gomel.today
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