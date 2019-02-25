День Рождения ТЦ Карусель — нам 1 год!

9 марта в 12.00 приглашаем вас отметить с нами День Рождения!

В программе яркое выступление Анастасии Журавлёвой





Парад героев Диснея.

В параде будет участвовать около 15 героев.





Шоу мыльных пузырей.

Одно из самых популярных и удивительных зрелищ во всем мире!

Взрослые смогут окунуться в мир детства, ну а дети смогут на время почувствовать себя настоящими «магами-волшебниками». Вы увидите трюки с мыльными пузырями и то, как в умелых руках актеров-профессионалов, переливающиеся всеми цветами радуги, пузыри превращаются в «матрешки», «змейки», «карусель», «гусеницы» и огромные шлейфы. Конечно самый захватывающий и завораживающий дух момент праздника — это удивительно большие, гигантские мыльные пузыри, внутри которых может оказаться любой участник нашего праздника.





Мастер класс по изготовлению игрушки «Капитошка».

Инструменты и материалы:

— воздушный шарик

— крахмал или мука

— маркеры или фломастеры

— воронка

— нитки для создания прически

Мастер класс по изготовлению пряников





Мастер класс по изготовлению праздничных колпаков





Серебро шоу.

Что такое серебряное шоу? Это очень, очень много фольги. Это большие серебряные горы бумаги, в которой можно купаться, бросать друг в друга, с помощью которой можно сделать невероятный фейерверк!









Большая раскраска «Дерево пожеланий»

Мы подготовим листики в форме листвы, маркеры и карандаши. На большом баннере будет изображено дерево. Ребята будут писать свои пожелания, мысли на листочек и приклеивать его на дерево в течении всего мероприятия!









Вас ждет хорошее настроение и незабываемые впечатления!

Ждем вас на праздник 9 марта в 12.00!









Весна — пора обновления мебели!

Расходы на покупки всегда немалые, поэтому мы составили список магазинов с самыми щедрыми скидками.

















Диван-кровать «Мадрид-4», 920 руб., скидка 20%





Диван-кровать «Поло 3», 1 180 руб., скидка 10%





Диван-кровать угловой «Бристоль», 1 145 руб., скидка 15%





Диван-кровать угловой «Премьер 2», 1 425 руб., скидка 15%





Диван-кровать «Лаура», 580 руб., скидка 10%

















Диван-кровать «Пингвин 3/14», 760 руб., скидка 10%





Диван-кровать «Тайлер», 580 руб., скидка 10%





Диван-кровать «Денвер», 1 190 руб., скидка 10%





Диван-кровать угловой "Денвер 2Н«,1 565 руб., скидка 10%





Скидка на спальню вашей мечты. Коллекция Авеню со скидкой 15%.

















Только массив, всегда натуральное дерево.





















Эксклюзивный дизайн: фотопечать на кухне

В мастерских кухонной мебели «Едим Дома»

Современные технологии позволят нанести выбранное изображение и создать уникальный интерьер.

Нанесение фотопечати возможно непосредственно на фасады кухонь, а также на фартук — стеклянные стеновые панели долговечны, гигиеничны и просты в уходе. Высокое качество изображения делает картинку яркой и четкой, а технология нанесения — стойкой и долговечной. При этом поверхность получается безопасной и экологичной. Благодаря дополнительному покрытию защитным лаком нанесенные фото не выцветают со временем и не теряют вида при воздействии чистящих средств. Любые загрязнения легко удаляются.













Скоро праздник 8 марта, а Вы не знаете, что подарить?

Посуда и аксессуары для кухни — идеальный подарок для женщин.

Магазин «Кастрюлька» приготовил Вам выгодное предложение только с 5 по 11 марта скидка 30% при покупке от 2-х и более товаров в чеке!

Скидки по акции не суммируются с действующими скидками по другим акциям, распродажам, дисконтным картам, а так же не действуют на грили-BBQ.





ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

vk.com/karusel_tc

www.instagram.com/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)

Пн-Вс 10:00 — 20:00

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