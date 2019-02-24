Перестаньте планировать и настраивайтесь на восточный ритм. Путешествие Александра из Гомеля на мотоцикле по Средней Азии — фото

Солнце светит вовсю, дорога уже зовет. Накануне нового мотосезона нет лучшего «заряда», чем перечитать впечатления о прежних поездках. Александр Дежкунов уже не раз рассказывал нам о своих мотоприключениях. И на этот раз речь пойдет о путешествии по Средней Азии, состоявшемся в августе — сентябре прошедшего года.

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан... В чем-то похожие друг на друга страны, в чем-то абсолютно разные, но однозначно интересные для посещения. Русскоговорящее население, красивейшая природа, великолепная кухня, восточное гостеприимство, невысокие цены на топливо, жилье и продукты... Плюсы перечислять можно очень долго. Из минусов — любители абсолютного комфорта и сервиса европейских курортов не найдут привычных для себя стандартов обслуживания. Да и философия жизни Востока и Запада настолько разнится, что жителям крупных мегаполисов в среднеазиатской глубинке многое будет чуждо. Но если вам близок дух приключений, обязательно стоит побывать в тех краях. Позитивные эмоции гарантированы! Возможно, после прочтения данной статьи многие скорректируют планы на очередной летний отпуск. Далее — обо всем по порядку.

Хотя значительная часть маршрута и проходила по России, о ней в статье совсем кратко. Маршрут в сторону Казахстана по пути туда: Гомель — Брянск — Елец — Пенза — Самара.





Качество дорог по основным направлениям, особенно это касается федеральных трасс, в России растет с каждым годом. Строятся новые дороги, реконструируются существующие.





К придорожному сервису никаких нареканий — много АЗС, кафе, столовых.





Даже на брендовых АЗС можно еще встретить подобные топливные колонки

С ночлегом тоже никаких проблем — в любом крупном городе жилье на любой вкус и кошелек, начиная с хостелов за 7-8$ и выше в зависимости от пожеланий.





Елец







Экипажи ДПС встречаются крайне редко, контроль за скоростным режимом возложен на камеры фотофиксации. Много фур, приходится часто обгонять. Из «экзотики» для белорусского взгляда — множество встреченных затонированных и заниженных представителей «Приора» и Ко в Самаре, после захода солнца срывающихся со светофоров и привлекающих к себе внимание довольно громким звуковым сопровождением как из динамиков, так и из глушителей. В остальном же российские города весьма похожи друг на друга.

Казахстан

Третий день пути — и первый полноценный погранпереход между Россией и Казахстаном.





Непродолжительное ожидание на российской стороне (водители в очереди сами предложили их объехать), паспортный контроль — и здравствуй, Азия! Точнее, казахский паспортный и таможенный контроль. Здесь уже все... по-другому. Людей больше, какие-то непонятные перемещения водителей и пассажиров в различных направлениях. Посещение окна паспортного контроля, очередь, поиск таможенника, 10-минутное общение с ним «за жизнь»...

Ключевая характеристика всех этапов — неспешно. Все, пора переходить в иной режим жизни, встраиваться в свойственный Востоку ритм. Привыкли все планировать с точностью до минуты? Забудьте. Ожидаете от должностных лиц исключительно молчаливого выполнения своих функций, будь то сотрудник ДПС, паспортного контроля, таможенных служб и т.д.? Перестраивайтесь. В первую очередь перед вами человек, которого сначала вы приветствуете рукопожатием, а уж только затем переходите непосредственно к сути вопроса. Или же к беседе в ключе «Откуда? Беларусь? У меня там жил (служил, работал — нужное подчеркнуть) родственник. Как у вас там? Батька руководит?» и т.д. Если вы на мотоцикле, добавляются стандартные вопросы по технике. Общение, размеренность, отсутствие спешки, человеческий фактор будут впредь окружать вас везде. И не стоит забывать, что вы гость. Человек, к которому в этих странах априори уважительное и доброжелательное отношение. Старайтесь не нарушать местные обычаи — и в полной мере ощутите знаменитое восточное гостеприимство.

Потратив прилично больше запланированного времени, покидаю погранпереход. В будке сразу после выезда можно оформить обязательную внутреннюю страховку на транспортное средство (принимают наличную местную валюту, российские рубли, доллары США и евро).

Отдельного упоминания заслуживают штрафы за нарушения ПДД в Казахстане. Они большие. Очень большие. Поэтому перед поездкой стоит внимательно изучить особенности Правил. И желательно распечатать или скачать на телефон статьи из конкретных законодательных актов. К примеру, раньше за превышение скорости водительское удостоверение изымалось сотрудниками ДПС и возвращалось только после уплаты штрафа через банк, чем, естественно, в своих корыстных целях пользовались представители органов в общении с водителем. Сейчас же удостоверение вправе изымать за определенные виды нарушений, но превышение скорости в их число не входит. Однако по «старой привычке» сотрудники могут начать вводить в заблуждение водителя, рассчитывая на незаконное денежное вознаграждение. Ссылки на статьи законов и знание номера телефона доверия либо вышестоящего руководства в таких случаях очень помогают.

Про превышение скорости упомянул вовсе не случайно. В Казахстане с его протяженными пустынными участками дорог, фурами и зачастую нелогично расставленными знаками ограничения скорости (на трассе ни с того ни с сего может стоять знак «60», за которым нет знака отмены ограничения, а до очередного перекрестка ехать довольно долго) очень сложно эту самую скорость не нарушать. А в вопросе фиксации нарушений используется самый действенный метод — движущиеся в потоке автомобили ДПС, регистрирующие скорость встречных автомобилей и в случае выявления превышения включающие проблесковые маячки, разворачивающиеся и настигающие нарушителя. Наказание практически неотвратимо. И в такой ситуации с учетом немалого расстояния (от Уральска до Шымкента около 2000 км, путь неблизкий) нужно принять для себя какую-то модель в отношении скоростного режима: или ехать без нарушений, строго соблюдая все знаки (что ну о-о-очень нудно, такой режим выдержать сможет только очень спокойный водитель, плюс планируемое на дорогу время нужно умножать минимум на 1,5), либо в состоянии внутренней гармонии, с располагающей улыбкой и позитивом собирать выписываемые протоколы. С мотоциклом в этом случае проще — при встречном движении невозможно запечатлеть «номер» (с чем впоследствии поспорят кыргызские гаишники), что давало чуть большую расслабленность при соблюдении ПДД.





Уральск







Закат в степи красив





Актобе

Качество асфальтобетонного покрытия дороги постепенно улучшается от местами плохого под Уральском до отличного под Шымкентом. Почти на всем протяжении дорога двухполосная, за исключением четырехполосного участка, начинающегося перед Туркестаном. Казахстан радует автолюбителей низкой стоимостью топлива — что-то около 0,45$ за литр бензина, притом реализуется бензин разных марок. Государственная сеть «КазМунайГаз» приятно удивила современными АЗС с хорошим сервисом.





Самое большое расстояние между заправками составило что-то около 240 км — до пустого бака лучше не доезжать.





«Едальные» заведения заслуживают отдельных добрых слов. В столовых и придорожных кафе — изобилие мясных блюд, особенно из баранины, по доступным ценам. Не обращенным в вегетарианскую веру любителям вкусно и сытно поесть вполне можно планировать гастрономические туры в Среднюю Азию. Стоит зайти в любую чайхану, прилечь на комфортный и колоритный атрибут восточной культуры топчан — и погружаешься в спокойную неторопливую атмосферу. Сложно переоценить удобство такой формы трапезы. Не отходя от стола, можно даже немного вздремнуть. Но топчан коварен, ведь время на нем пролетает совершенно незаметно.





В беседе с встретившимися в кафе дальнобойщиками выяснились некоторые интересные моменты. По их словам, дорога эта находится в хорошем состоянии только последние 5 лет. Раньше асфальт был настолько разрушен, что все пользовались наезженными вдоль дороги грунтовками. Сложно представить, как можно ехать на фуре тысячи километров по грунтовке, какие нагрузки испытывала техника и водители. И в подтверждение мыслей один из эпизодов диалога: «Ты из Беларуси? Да, помню, тогда ваши приезжали на новеньких Scania и отрывали на этих „дорогах“ абсолютно все: баки, бамперы и т.д. Плакали в прямом смысле...»

Чем ближе к Аральску, тем пустыннее местность. И вот уже появляются экзотические для наших краев домашние верблюды.





Непривычно видеть их пощипывающими какую-то растительность вдоль откосов дороги. Несколько кадров — и дальше в город, некогда стоявший на берегу моря.





Экологическая катастрофа района впечатляет. Смотришь на почти разрушенные промышленные сооружения — и сложно представить, что каких-то полвека назад это был функционирующий морской порт. Когда-то здесь было море, по большей части уже высохшее и превратившееся в пустыню.





Бывший морской порт







Когда-то здесь было море

Сам город глубоко периферийный, нет смысла выделять на его посещение больше чем полдня.





Ранний утренний старт из Аральска в сторону Шымкента.





В Казахстане приличный перепад суточных температур, по утрам очень свежо даже летом. Но солнце поднимается выше, и вскоре становится уже жарко, а виды вокруг застывают на целый день.





Степь да степь кругом... Виды не меняются, ритм движения довольно монотонный.





Грунтовые «дороги» вдоль основной трассы напоминают о недавних условиях движения







При желании посетить город Байконур следует заранее позаботиться об оформлении пропуска







Основная водная артерия региона







Ближе к обеду несколько встряхивает звук сигнала обгоняемой фуры — дальнобойщик, встреченный вчера в кафе, машет в окно. До Туркестана около 100 км, дорога становится четырехполосной, на обочинах начинают продавать арбузы и дыни.





Не особо понятно, чем питаются животные

В город с богатой историей заезжаю, чтобы посмотреть мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Недалеко от мавзолея новая мечеть с оригинальной архитектурой — много стекла, соответственно очень светло внутри.









Но проникнуть внутрь не удалось. Интуитивно снял обувь перед входом (пол внутри помещения — с ковровым покрытием), но войти не позволили.





Был отправлен сотрудником мечети в находящееся рядом небольшое здание для соблюдения всех необходимых приготовлений. Взгляд на иллюстрированные инструкции на стене, затем на шлем в левой руке и мотокуртку в правой, осознание сложности задачи — и краткое ознакомление с комплексом лишь снаружи.





В принципе можно двигаться дальше к мавзолею. Возле парковки перед ним разговорился со скучающими местными жителями и владельцем верблюда, предоставляющим развлекательные услуги туристам.





Поинтересовался стоимостью основного объекта аттракциона — недоверчиво косящееся на меня животное было оценено владельцем в 2500$. После этого до самого конца поездки в целях упрощения курсовых переводов интересующимся стоимостью мотоцикла отвечал: два недрессированных верблюда. Дальнейших уточнений уже не требовалось.





Побродил по мавзолею — возникло желание перекусить. Ох уж эти коварные топчаны... Вроде поел в кафе довольно быстро, чайку попил и прилег там же ненадолго... А время пронеслось абсолютно незаметно. Вместо запланированных 30 минут — полтора часа.





Окончательно выбившись из дневного графика, решил этим вечером проехать Шымкент и направиться в сторону Ташкента, дабы провести увлекательное, непростое и вовсе не быстрое, по словам туристов, мероприятие «пройти казахско-узбекскую границу» в ночное время. Опасения подтвердились — приехав к границе почти к полуночи, застал перед погранпереходом абсолютно ненормальную для такого времени активность.





Но об этом — в следующей части повествования, касающейся Узбекистана.