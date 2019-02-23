Ловушка нищеты: сможет ли Беларусь стать богатой? Смотри прямую трансляцию встречи с известным экономистом Сергеем Чалым

  • 23 февраля 2019, 15:58
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Прямо сейчас в пространстве «Ковчег» проходит интерактивная дискуссия с белорусским экономистом Сергеем Чалым, ведущим программы «Экономика на пальцах».

Тема выступления — «Ловушка нищеты: сможет ли Беларусь стать богатой?». Организатором мероприятия выступил «Центр регионального развития ГДФ».

В чем именно основные проблемы белорусской экономики, какие реформы предпочтительнее проводить и помогут ли они решить существующие проблемы, и поделится своим прогнозом о том, что нас ждет в будущем.

gomel.today
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