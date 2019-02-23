Ловушка нищеты: сможет ли Беларусь стать богатой? Смотри прямую трансляцию встречи с известным экономистом Сергеем Чалым

Прямо сейчас в пространстве «Ковчег» проходит интерактивная дискуссия с белорусским экономистом Сергеем Чалым, ведущим программы «Экономика на пальцах».

Тема выступления — «Ловушка нищеты: сможет ли Беларусь стать богатой?». Организатором мероприятия выступил «Центр регионального развития ГДФ».

В чем именно основные проблемы белорусской экономики, какие реформы предпочтительнее проводить и помогут ли они решить существующие проблемы, и поделится своим прогнозом о том, что нас ждет в будущем.



