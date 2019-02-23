Свыше 70% случаев сифилиса на Гомельщине выявляются на поздних стадиях. Венерологи пояснили, чем это грозит

По данным за прошлый год, заболеваемость сифилисом снизилась, сообщила главный врач областного клинического кожвендиспансера Екатерина Рублевская.

Если в 2017 году в регионе выявлено 127 пациентов, то в 2018-м — 78. Случаев врожденного сифилиса не зарегистрировано, как и заражений среди подростков.

Среди всех венерических инфекций, гонорея и сифилис считаются социально опасными, подчеркивают врачи. Первое время болезнь протекает бессимптомно. Человек не знает, что подхватил инфекцию и заражает других. Если не обратиться к врачу, это приведет к серьезным последствиям, в числе которых бесплодие и даже инвалидность. Учитывая опасность заболеваний, обследование на сифилис и гонорею бесплатное. Ошибочно думать, что болеют только асоциальные личности. Среди инфицированных есть студенты, люди без определенного рода деятельности, работающие.

Дерматовенерологи отмечают тревожную тенденцию — среди выявленных случаев сифилиса превалируют поздние стадии. В прошлом году на их долю пришлось 72%. При этом более половины пациентов — люди 40 лет и старше. Скрытую форму диагностируют в основном при обследовании перед операцией или в рамках медкомиссии. Бывает, человек хотел стать донором, сдал кровь, но развернутый анализ выявил инфекцию.

— Поздней формой считается давность заражения два года и более, — пояснила врач-дерматовенеролог Дарья Дрозд. — Это значит, что в свое время пациент переболел сифилисом, не обращаясь за квалифицированной медицинской помощью. На этой стадии сифилис не уже заразен, пациента ничего не беспокоит, он создал семью, воспитывает детей.

Люди живут годами и десятилетиями, не зная, что инфекция бушует в организме, поражая внутренние органы, нервную и сердечно-сосудистую системы, кости. Люди порой не верят в диагноз, к тому же у второго супруга не выявляют инфекцию. Скептиков обследуют гомельские светила медицины, а после столичные — сифилис все равно подтверждается. В итоге пациента направляют на лечение, которое проводится в условиях стационара.

— Если выявили сифилис, вопрос не стоит: хочет или не хочет человек в больницу, — поясняет Дарья Дрозд. — На врачах лежит ответственность, чтобы пациент прошел лечение. В 21-м веке умереть от инсульта из-за сифилиса в 40 лет, согласитесь, не лучшая альтернатива.

Это не врачебные страшилки. В прошлом году на Гомельщине зафиксированы два случая сифилиса сердечно-сосудистой системы и два нейросифилиса, в том числе с психиатрическими симптомами.