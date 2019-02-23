«У меня была маленькая военная форма. Бабушка пошила». 23 февраля праздник или нет? Отвечают гомельчане

  • 23 февраля 2019, 10:20
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День Советской армии и Военно-морского флота с развалом Союза превратился просто в День защитника Отечества. Отмечать или нет — об этом спорят до сих пор. «Сильные новости» спросили у гомельчан, как они относятся к этому празднику.

Надежда Пужинская, видео: Марина Дробышевская, gomel.today
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