Фотофакт: в доме в центре Гомеля уже несколько дней жильцы страдают от нечистот и в туалете, и в ванной

  • 22 февраля 2019, 18:51
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В доме по адресу Советская, 46 соседи оказались в сложной ситуации и не знаю откуда ждать помощь.


По словам автора фото, такая ситуация во всей пятиэтажке. Нечистоты лезут буквально из всех щелей уже несколько дней. На первом этаже дома находятся заведения общепита. Как говорит читатель, ЖКХ бездействуют, а дом в центре Гомеля без капитального ремонта стоит с 1964 года.

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