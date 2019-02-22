Весной в Романовичах стартует масштабная стройка

  • 22 февраля 2019, 18:23
  • 1373
  • 0


УКС города Гомеля осуществляет выбор генеральной подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Проект усадебной застройки жилого района Романовичи в г. Гомеле (3 очередь строительства)»

Основа планировочной структуры района 3-й очереди строительства — система улично-дорожной сети, связанная с существующими транспортными коммуникациями: автодорогами «Гомель-Кленки-Будатин-Ветка» и «Гомель-Романовичи».

Территория 3-й очереди застройки в границах проектирования — 170,58 га, территория жилой застройки — 82,14 га. Общее количество земельных участков — 988, общей площадью жилых домов 79,05 тыс кв м. при общей численности населения 3162 человек..

Общая сметная стоимость строительства — 37567,02 тыс руб. в ценах на 1 мая 2018 года. Источником финансирования является местный бюджет

Срок выполнения работ с апреля 2018 года по май 2021 года.

rynak.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24870), Романовичи (25)

Метки: Общество (33468)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров