«Гомель» о материале про «договорняки»: «Считаем неэтичным и неприемлемым упоминание в материалах фамилий спортсменов, не имея для этого веских оснований»

«Гомель» выступил с заявлением по поводу материала «Прессбола» «Договорняки-2». Под подозрением прошлогоднее поражение «Гомеля» от брестского «Динамо» с теннисным счетом.

«В связи с выходом материалов газеты „Прессбол“ под общей вывеской „Договорняки-2“ заявляем следующее: футбольный клуб „Гомель“ считает неэтичным и неприемлемым упоминание в данных материалах фамилий спортсменов, не имея для этого веских оснований, а высказывая в отношении их действий на поле лишь подозрения или сомнения. Это наносит непоправимый ущерб репутации как спортсменов, так и клуба.

Ошибки игроков на футбольном поле — это такая же часть игры, как и любые другие действия футболистов. Футбольный клуб „Гомель“, как и все участники чемпионата, отстаивает принципы честной игры. Обращаясь к редакции газеты „Прессбол“, а также журналистам других изданий, футбольный клуб „Гомель“ просит при публикации различного рода материалов в дальнейшем обращаться за официальными комментариями к руководству или пресс-службе клуба», — говорится в сообщении официального сайта «Гомеля».