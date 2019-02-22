«Гомель» о материале про «договорняки»: «Считаем неэтичным и неприемлемым упоминание в материалах фамилий спортсменов, не имея для этого веских оснований»

  • 22 февраля 2019, 16:54
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«Гомель» выступил с заявлением по поводу материала «Прессбола» «Договорняки-2». Под подозрением прошлогоднее поражение «Гомеля» от брестского «Динамо» с теннисным счетом.

«В связи с выходом материалов газеты „Прессбол“ под общей вывеской „Договорняки-2“ заявляем следующее: футбольный клуб „Гомель“ считает неэтичным и неприемлемым упоминание в данных материалах фамилий спортсменов, не имея для этого веских оснований, а высказывая в отношении их действий на поле лишь подозрения или сомнения. Это наносит непоправимый ущерб репутации как спортсменов, так и клуба.

Ошибки игроков на футбольном поле — это такая же часть игры, как и любые другие действия футболистов. Футбольный клуб „Гомель“, как и все участники чемпионата, отстаивает принципы честной игры. Обращаясь к редакции газеты „Прессбол“, а также журналистам других изданий, футбольный клуб „Гомель“ просит при публикации различного рода материалов в дальнейшем обращаться за официальными комментариями к руководству или пресс-службе клуба», — говорится в сообщении официального сайта «Гомеля».

Tribuna.com
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Места: Гомель (24870), Брест (880)

Метки: Спорт (4188), Общество (33468)

Комментарии правила
  • Кирилл Силин 22-02-2019 17:41
    ну значит не спроста так ФК "Гомель" встрепенулся, как говорится "на воре и шапка горит", сначала мутный матч с Уралом, потом "Смолевичи", а вот матч с ФК "Динамо Брест", сам только, что моменты пересмотрел, если после таких матчей в ближайшее время кого- то из Гомеля не закроют, сильно удивлюсь.




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