Дзень роднай мовы адзначылі ў Гомелі. Як гэта было? — відэарэпартаж «МН»

  • 22 февраля 2019, 15:32
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21 лютага па ўсім свеце адзначаюць Дзень роднай мовы. У Гомельскім Цэнтры беларускай мовы свята адзначылі выступамі літэратараў Сяргея Балахонова і Юльяны Пятрэнка, музычны гурт «Lity Taler» граў на нацыянальным інтруменце — дудзе і распавядаў пра яго паходжанне.

Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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