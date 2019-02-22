Если проблему запаха и шума от «Гомельобоев» решить не удастся, производство могут остановить

На специфический запах возле обойной фабрики в Новобелице люди начали жаловаться еще прошлой зимой, когда на предприятии открыли новое производство виниловых обоев. «Гомельская праўда» выслушала специалистов, которые рассказали, что делается для устранения шума и выбросов в воздух загрязняющих веществ от производства обойной фабрики в Гомеле и что будет дальше.

Руководство предприятия ранее заявляло, что принимает дополнительные меры по минимизации риска выбросов вредных веществ, однако этого оказалось недостаточно. Запах не исчезал, а люди продолжали жаловаться. В июле прошлого года работу линии по производству виниловых обоев даже приостанавливали.

В декабре на приеме у председателя облисполкома побывала инициативная группа граждан — губернатор взял ситуацию на личный контроль.

Что сделано на сегодняшний момент?

По словам главного государственного санитарного врача области Александра Тарасенко, проблемы на предприятии остаются — как по запаху, так и по шуму, но задача по их устранению поставлена жестко и работа ведется серьезная.

Областные природоохранные службы проводят ежедневный мониторинг окружающей среды — на территории производства и на границе санитарной зоны. Замеры воздуха с учетом розы ветров берут ежедневно, кроме выходных. Но, с учетом обращений граждан, готовы замерять и в выходные, заверил главный санитарный врач области.

Превышений предельно допустимых концентраций специалисты не выявляют. Кстати, не выявили их и независимые эксперты из российской лаборатории, аккредитованной на определение расширенного спектра загрязняющих веществ. Россияне подтвердили: содержание в выбросах фабрики ни по одному из загрязнителей не превысило нормы. В этом списке не только известные группы сульфидов, амины, меркаптаны, формальдегид, но и более редкие, например диизононилфталат. В ближайшее время замеры выбросов произведет другая российская лаборатория, из Санкт-Петербурга, аккредитованная на определение еще более широкого перечня загрязнителей.

По словам директора предприятия Андрея Башилова, главную надежду на окончательное решение проблемы запаха коллектив фабрики возлагает на установку генератора озона. Озон — мощный окислитель, способный разрушать самые стойкие химические связи, тем самым устраняя все неприятные запахи. О результатах ее испытаний скоро будет известно.

А как же шум? Областными службами уже выполнялись замеры по этому показателю, правда, в те дни, когда было задействовано не все оборудование фабрики. Согласно действующему законодательству, для остановки производства на предприятии достаточно двух замеров, подтверждающих превышение нормативов по шуму.