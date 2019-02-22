Гомельчанин приютил нелегальную мигрантку из России, а та напала на него с ножом

Гомельчанин позволил россиянке нелегально проживать в своей квартире, а та его ранила ножом. Об этом БелТА сообщили в МВД.

Познакомились 42-летний гомельчанин и 31-летняя жительница Ленинградской области в России, куда в 2017 году белорус ездил на заработки. После окончания его трудового договора женщина уехала вместе с новым знакомым. «Россиянка больше года жила в Гомеле без регистрации. За это женщину привлекли к административной ответственности и депортировали из Беларуси. На ее сожителя также был составлен протокол за пособничество в нарушении миграционного законодательства», — рассказал начальник отдела 8-управления ГУБОПиК (по Гомельской области) Олег Кашин.

Однако женщина не намеревалась возвращаться в Россию. Как только она пересекла белорусскую границу, тут же на попутном транспорте приехала в Гомель. Пара сожительствовала еще около трех месяцев. Как и раньше, они злоупотребляли спиртным и регулярно ссорились. В итоге очередной скандал закончился ножевыми ранениями у мужчины.

По результатам проверки в отношении россиянки возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и по ст.371-2 УК (нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь), а по материалам ГУБОПиК МВД в отношении белоруса — по ч.1 ст.371-1 УК (организация незаконной миграции).