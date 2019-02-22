Закажи еду через mg-dostavka.by и выиграй годовой сертификат на бесплатную пиццу!

«Сильные новости» совместно с агрегатором доставки еды mg-dostavka.by объявляют розыгрыш годового сертификата на бесплатную пиццу для владельцев смартфонов на платформе android. Партнёром розыгрыша выступает компания Yummy — служба доставки пиццы и суши в Гомеле. G M T Y Detect language Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scots Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scots Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Text-to-speech function is limited to 200 characters Options : History : Feedback : Donate Close

Для участия в розыгрыше необходимо:

Установить мобильное приложение mg-dostavka.by на android-смартфон. Заказать доставку пиццы или суши в компании Yummy через приложение mg-dostavka.by (Сумма минимального заказа — 12 рублей.)

В розыгрыше принимают участие жители Гомеля, выполнившие условия розыгрыша до 1 июня 2019 года, при этом заказ участника должен быть фактически выполненным.

Список участников с порядковыми номерами будет опубликован в группе вконтакте «Сильные новости» 2 июня 2019 года.

Розыгрыш состоится 3 июня в прямом эфире инстаграм-аккаунта @yummy_gomel. Победителя определит генератор случайных чисел.

Победитель получит годовой сертификат на бесплатную доставку любой пиццы 30см из ассортимента компании Yummy. Воспользоваться сертификатом можно будет не более одного раза в неделю (любой день недели, кроме пятницы и субботы) в период с 3 июня 2019 года по 3 июня 2020 года. Итого, победителю будет доставлено бесплатно 52 пиццы в течение целого года!

Желаем удачи!