Закажи еду через mg-dostavka.by и выиграй годовой сертификат на бесплатную пиццу!

  • 22 февраля 2019, 12:17
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«Сильные новости» совместно с агрегатором доставки еды mg-dostavka.by объявляют розыгрыш годового сертификата на бесплатную пиццу для владельцев смартфонов на платформе android. Партнёром розыгрыша выступает компания Yummy — служба доставки пиццы и суши в Гомеле.

Для участия в розыгрыше необходимо:

  1. Установить мобильное приложение mg-dostavka.by на android-смартфон. 
  2. Заказать доставку пиццы или суши в компании Yummy через приложение mg-dostavka.by (Сумма минимального заказа — 12 рублей.)

В розыгрыше принимают участие жители Гомеля, выполнившие условия розыгрыша до 1 июня 2019 года, при этом заказ участника должен быть фактически выполненным.

Список участников с порядковыми номерами будет опубликован в группе вконтакте «Сильные новости» 2 июня 2019 года.

Розыгрыш состоится 3 июня в прямом эфире инстаграм-аккаунта @yummy_gomel. Победителя определит генератор случайных чисел.

Победитель получит годовой сертификат на бесплатную доставку любой пиццы 30см из ассортимента компании Yummy. Воспользоваться сертификатом можно будет не более одного раза в неделю (любой день недели, кроме пятницы и субботы) в период с 3 июня 2019 года по 3 июня 2020 года. Итого, победителю будет доставлено бесплатно 52 пиццы в течение целого года!

Желаем удачи!

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Места: Гомель (24864)

Метки: Реклама (381), Общество (33460), Афиша (2190)

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