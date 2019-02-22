Закажи еду через mg-dostavka.by и выиграй годовой сертификат на бесплатную пиццу!
22 февраля 2019, 12:17
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«Сильные новости» совместно с агрегатором доставки еды mg-dostavka.by объявляют розыгрыш годового сертификата на бесплатную пиццу для владельцев смартфонов на платформе android. Партнёром розыгрыша выступает компания Yummy — служба доставки пиццы и суши в Гомеле.
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Заказать доставку пиццы или суши в компании Yummy через приложение mg-dostavka.by (Сумма минимального заказа — 12 рублей.)
В розыгрыше принимают участие жители Гомеля, выполнившие условия розыгрыша до 1 июня 2019 года, при этом заказ участника должен быть фактически выполненным.
Список участников с порядковыми номерами будет опубликован в группе вконтакте «Сильные новости» 2 июня 2019 года.
Розыгрыш состоится 3 июня в прямом эфире инстаграм-аккаунта @yummy_gomel. Победителя определит генератор случайных чисел.
Победитель получит годовой сертификат на бесплатную доставку любой пиццы 30см из ассортимента компании Yummy. Воспользоваться сертификатом можно будет не более одного раза в неделю (любой день недели, кроме пятницы и субботы) в период с 3 июня 2019 года по 3 июня 2020 года. Итого, победителю будет доставлено бесплатно 52 пиццы в течение целого года!
Желаем удачи!
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