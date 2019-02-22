Водитель двигаясь по автодороге «Минск-Гомель» потерял сознание

21.02.2019 примерно в 15:40 62-летний водитель, управляя автомобилем «Форд» и двигаясь по автодороге М-5 «Минск-Гомель» со стороны г.Гомеля в сторону г.Минска в пути следования, на 291 километре по предварительной информации потерял сознание.

В результате чего не справился с управлением и совершил наезд на тросовое ограждение, расположенное на разделительной полосе, разделяющий транспортные потоки противоположных направлений. Ремнем безопасности был пристегнут.





В результате ДТП 62-летний водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в 2-е отделение нейрохирургии отделение УГОКБ.

Уважаемые водители! Управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции категорически запрещается.