Водитель двигаясь по автодороге «Минск-Гомель» потерял сознание
- 22 февраля 2019, 11:03
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Места: Гомель (24864), Минск (6249)
Метки: Авто (6383), Происшествия (13994)
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