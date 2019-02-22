«Прессбол»: Матч «Гомель» — «Динамо-Брест» попал под подозрение правоохранительных органов
22 февраля 2019, 10:54
903
0
По информации газеты «Прессбол», прошлогодний поединок футболистов брестского «Динамо» и «Гомеля» попал под подозрение правоохранительных органов, которые расследуют новое дело о договорных матчах.
В очередном подозрительном матче брестчане разгромили в прошлом году гомельчан 6:0.
— Сам по себе такой исход необычным не назовешь. Но вот счет... Гол уже на первой минуте, 0:3 к перерыву, 0:6 в итоге. Если это и вправду был «договорняк», то здесь легко вырисовывается ставка с соблазнительным коэффициентом, скажем, на разницу мячей. А необходимое условие — «поддавки» со стороны проигравших.
После кошмара на «Центральном» рулевой хозяев Алексей Меркулов был немногословен: «Соперник оказался явно сильнее, поэтому особо комментировать нечего. У нас из-за травм, полученных в Минске, были определенные проблемы с составом. Они и сказались». Эти травмированные — сербско-канадский опорник Капор и форвард Волков. На крепость тылов могло повлиять отсутствие разве что первого из них. И говорить о потерях «Гомеля» в линии обороны не приходится. Там было и трио центрбеков Юденков — Каршакевич — Айдов, и коридорные Конан и Терещенко.
Между прочим, 36-летнего россиянина Айдова — самого взрослого в рядах обеих команд на поле — заменили на 57-й минуте. Назавтра, по окончании аренды у тульского «Арсенала», он покинул «Гомель». И с тех пор на профессиональном уровне не играет. Или вот другой упомянутый легионер хозяев Конан. Ивуариец еще вышел на поле в следующем туре в Витебске, затем два матча провел в запасе, после чего вовсе перестал попадать в заявку — до самого окончания сезона, когда африканца в областном центре и след простыл. Впрочем, все это — просто констатация фактов.
Когда команда уступает разгромно, вина не может лежать на одном игроке. Ошибаются в таких случаях все защитники понемногу. 0:1 и 0:6 — Савицкий с легкостью ускользает от Айдова и Каршакевича соответственно. 0:2 — проходит разрезающий пас между Каршакевичем и Юденковым. 0:3 — автор хет-трика Фамейе при подаче с углового бьет головой без прыжка. 0:4 — Каршакевич неказисто выносит мяч после прострела, а Фамейе наносит удар под носом у Рожкова. И так далее и тому подобное...
Вопросов после подобных матчей хватает ко всем. У следствия, как доносит молва, они есть даже к косвенному участнику встречи, который провел ее на скамейке. Впрочем, это, как мы помним из первой части повествования о борьбе с «договорняками», не мешало Юрию Сыроквашко на лавке «Луча» с помощью кепки подавать нужные сигналы игрокам на поле. Итак, под подозрением — 24-летний полузащитник тогда еще «Гомеля» Андрей Штыгель. Что важно, в его биографии есть прямая связь с тем самым «Нафтаном» образца 2017-го. Хавбек перед прошлым сезоном перебрался на берега Сожа как раз из Новополоцка. Как оказалось, чтобы спустя год туда же вернуться, — пишет «Прессбол».
ФК «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 0:6
Гомель. 29 июня. Стадион «Центральный». 2200 зрителей.
Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).
Известно о трех задержанных по делу о договорных матчах в футболе и волейболе. Под стражей находятся бывшие футболисты Виталий Ланько и Виктор Боровицкий, а также бывший волейболист сборной Беларуси Денис Осипов.
Самое обсуждаемое
32-летняя жительница Гомельской области совершила самоубийство, так как детей грозились забрать в приют
В Гомельской области началась массовая проверка школ
Весна покажет, кто где... О том, как дважды самый благоустроенный город страны не может справиться с мусором — репортаж «СН»
Хирургу — 1200 рублей, медсестре — 900. В Минздраве рассказали, как у медиков выросли зарплаты
Приговор зачитывали больше пяти часов. Обвиняемого по делу дольщиков в Гомеле приговорили к тюрьме, конфискации и выплате компенсаций
ГАИ установила личность водителя маршрутки, едва не сбившего пешеходов в Гомеле
«Ситуация катастрофическая». ИП передали президенту обращение почти с 7 тысячами подписей