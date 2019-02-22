Программистов, инженеров, дизайнеров объединит первый хакатон в Гомеле

В Гомеле с 1 по 3 марта пройдет первый городской хакатон #GOMELACTIVE-HACK, сообщили БелТА в Гомельском технопарке.
Соревновательное мероприятие соберет в Гомельском технопарке программистов, инженеров, дизайнеров, менеджеров. В течение нескольких суток команды в интенсивном режиме будут работать над созданием программных продуктов, приложений, сервисов, сайтов и т.д. «Основная цель хакатона — предоставить возможность носителям бизнес-идей собрать команду единомышленников для "прокачки" проектов и с помощью экспертов и менторов помочь им превратить идеи в уже готовые к запуску продукты», — рассказали в технопарке.
В качестве экспертов и менторов выступят представители Белорусского инновационного фонда, ассоциации бизнес-ангелов Беларуси Angels Band, Общества содействия инновационному бизнесу, ведущих отечественных IT-компаний и основатели ряда успешных белорусских стартапов.
Также во время хакатона пройдут обучающие семинары и мастер-классы для инициаторов и разработчиков стартап-проектов.
По итогам соревновательной программы определят лучшие команды, которым вручат призы. Также предусмотрены персональные номинации. В технопарке подчеркнули, что в качестве наград авторы перспективных проектов получат приглашения на образовательные мероприятия в Гомеле и Минске.
Организатором первого хакатона выступает стартап-школа Гомельского технопарка при поддержке общественного объединения «Общество содействия инновационному бизнесу» и Агентства США по международному развитию в Беларуси (USAID/Belarus).
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