Гомельские пограничники задержали двух нигерийцев, которые в поисках лучшей жизни хотели незаконно попасть в Украину

Двух нелегалов из Нигерии задержали в пограничной зоне — у мужчин не было даже белорусской визы.

По информации ГПК, утром пограничникам поступил сигнал о двух неизвестных, которые появились в пограничной зоне в районе белорусско-украинского участка границы.

Выбывший наряд задержал в Новой Гуте 41- и 31-летнего граждан Нигерии.

Как стало известно в ходе разбирательства, африканцы приехали в Беларусь из России, чтобы в последующем перебраться в Украину в поисках лучших условий для жизни.

Правонарушители привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания и депортированы из страны с запретом въезда в Беларусь на пять лет.