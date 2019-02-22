Погода в Гомеле на выходные: морозы вернутся, но не надолго

В выходные в Гомеле прогнозируются минусовые температуры.

В субботу, 23 февраля, синоптики пророчат небольшой снег. Утром температура воздуха может опуститься до −9°С, а днем ожидается потепление до −3°С.

В воскресенье ожидается небольшой снег, к которому вечером добавится еще и дождь. Температура воздуха поднимется от −3°С до нуля. А уже в понедельник синоптики прогнозируют плюсовые температуры.