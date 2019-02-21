Гомельским студентам на заметку. Открыт набор в Школу экономики KEF для студентов региональных вузов

Школа экономики KEF для студентов региональных вузов проводится Центром экономических исследований BEROC и Исследовательским центром ИПМ при поддержке Бизнес-школы ИПМ.

Цель школы: улучшить знания студентов региональных вузов по экономике, создать региональные сообщества интересующихся экономикой студентов, улучшить понимание экономики Беларуси среди молодежи.

Студенты получат возможность прослушать курсы по микроэкономике, макроэкономике и эконометрике, а также улучшить свои знания про экономику Беларуси.

Среди преподавателей — сотрудники Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, Игорь Пелипась и Глеб Шиманович, которые являются ведущими независимыми экспертами по экономике в Беларуси; а также сотрудники Центра экономических исследований BEROC Виктор Аршавский, Лев Львовский и Катерина Борнукова, которые получили степени PhD по экономике в ведущих университетах мира.

Занятия будут проходить по видеоконференцсвязи во всех областных центрах Беларуси в региональных офисах Бизнес-школы ИПМ с 11 по 22 марта 2019 г., с 18:30 по 21:30 в будни. 23 марта (в субботу) пройдет групповое обсуждение в Минске. Проезд в Минск будет оплачен.

Студенты, прошедшие все курсы и успешно сдавшие финальный экзамен, получат сертификат об окончании школы.

Рабочие языки школы — русский и белорусский. Студентам, прошедшим конкурсный отбор, предоставляется стипендия, полностью покрывающая стоимость обучения, при условии посещения не менее 80% занятий.

К слушателям школы предъявляются следующие требования:

Обучение на старшем курсе (3-5) дневной формы обучения в региональном высшем учебном заведении Беларуси на момент подачи заявки;

Владение английским языком для чтения учебных материалов;

Высокая успеваемость (средний бал не менее 7,5 по десятибалльной шкале).

Специализация в экономике не является необходимым условием для приема в школу. Мы приветствуем заявки от студентов неэкономических специальностей (в особенности студентов математических и физических факультетов).

Для подачи заявки на участие заполните форму до 28 февраля 2019 г.

Результаты отбора будут объявлены до 7 марта 2019 г.