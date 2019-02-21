Видеофакт: на перекрестке проспекта Ленина и Интернациональной столкнулись лоб в лоб два автомобиля

  • 21 февраля 2019, 17:24
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Видео с ДТП было опубликовано в вк-сообществе «Это Гомель, Детка!».

Авария произошла 20 февраля около 20:25 на перекрестке Интернациональной и проспекта Ленина. От удара один из автомобилей выбросило на тротуар. О пострадавших не сообщается.

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Места: Гомель (24856)

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