В Гомеле водитель совершил наезд на женщину-пешехода

  • 21 февраля 2019, 16:21
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20.02.2019 примерно в 16:55 36-летний водитель, управляя автомобилем «Рено» и двигаясь по ул.1-я Луначарского г.Гомеля, со стороны ул.Дорожная в направлении переулка Бабушкина, совершил наезд на 51-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть ул.1-я Луначарского по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с которыми госпитализирована в нейрохирургическое отделение ГОКБ.

Гомельские ведомости
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