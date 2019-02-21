Весна покажет, кто где... О том, как дважды самый благоустроенный город страны не может справиться с мусором — репортаж «СН»

Несколько дней назад на уровне руководства страны Гомель признали «Городом культуры». Помимо этого он дважды снискал звание «Самого благоустроенного». В 2017 году мэр города Пётр Кириченко вымпел победителя и почётную грамоту получал лично из рук премьер-министра Беларуси. Кажется, что все эти звания Гомель получает по счастливому стечению обстоятельств, никак не относящихся к реальной картине. Грязь на улицах, вмёрзшие в снег сигаретные окурки и бутылки из-под спиртных напитков напротив учреждений образования.

Двор по улице Советской 97. Не особо далеко от так называемого «центра». Универмаг, например, буквально в паре остановок.





А это улица Жарковского. Прямо напротив — Гомельский областной лицей. Бытовой мусор под окнами: пластиковые бутылки, пакеты, обёртки, вдоль обочины бутылки от спиртных напитков.





Улица Карповича. Мусор во дворах, прямо на улице вблизи магазинов. Кроме того, территорию вблизи школы № 11, по видимому, тоже давно не убирали.





Улица Ирининская. Здесь картина уже просто комичная. Прямо напротив Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лежат горы окурок, бутылки и прочий мусор.





Сквер имени Громыко. Помимо мусора вдоль тротуаров и вблизи остановки, можно заметить и явно нарушающую определённые нормы рекламный стенд. Конструкцию просто водрузили поверх элемента ландшафтного дизайна.





Архитектурные формы, как например, уменьшенная копия Национальной библиотеки, похоже, что просто гниют.





Нельзя сказать, что чем дальше от центра, тем хуже картина. Они вполне сопоставимы. Ниже фото улиц Ильича и Народного Ополчения, Советской.







