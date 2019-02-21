Нападавший успел натянуть штаны и побежать, но это ему не помогло. Как в Гомеле омоновец в свой выходной предотвратил изнасилование прямо под балконом

20 февраля в Новобелице прапорщик Андрей Воевода предотвратил изнасилование и поймал 20-летнего насильника.

Омоновец услышал женские крики с просьбой о помощи, находясь дома. Он быстро выскочил на улицу и увидел, как под балконом первого этажа соседнего дома мужчина прижал к земле женщину.

Завидев милиционера, насильник успел подхватиться, натянуть брюки и кинуть наутек. Беглец не реагировал на окрики «Стой, милиция!» и скрылся в подъезде многоэтажки. Насильник успел добежать до собственной двери, но открыть он ее не успел — Андрей Воевода задержал парня. Прапорщик удерживал его до прибытия милицейского наряда.

Задержанным оказался неработающий ранее судимый за уклонение от воинского призыва гомельчанин, 1998 года рождения. По факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело, сообщает УВД.

Прапорщик Андрей Воевода отличился на службе и ранее. В 2016-м году он задержал квартирного вора, когда находился в больнице на лечении.