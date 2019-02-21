«Мамочка, мне же больно!» Белорусский «Король танковых атак», живущий в Гомеле, рассказал о бойне в Панджшерском ущелье в Афгане

30 лет назад советские войска покинули Афганистан. Один из главных участников самой трагической операции в Панджшерском ущелье живет ныне в Гомеле.

Белорусский танковый округ

Мы встретились с Петром Суманом у него дома. Пожилой седой мужчина сохранил еще былую выправку кадрового военного. Как закончивший с отличием Харьковское высшее командное танковое училище, он имел право выбора. Решил проходить службу у себя на родине, в Беларуси. Молодой лейтенант попал в 5-ю гвардейскую танковую армию, штаб которой размещался в Бобруйске.

Петр Суман говорит:

— Мы располагали всей необходимой базой для подготовки — прекрасные военные городки, спортивные залы, танкодромы. Был даже «вододром», на котором мотострелки отрабатывали преодоление водных преград. Было много стрельб и учений, в том числе, и ночных. Тогдашние приборы ночного видения еще не обладали высоким разрешением, поэтому приходилось много тренироваться. На вооружении у нас были отличные танки Т-72, в то время превосходившие «Леопарды», «Абрамсы» и «Леклерки». Я был молод, и это было мое любимое дело. Как меня тогда только не называли сослуживцы — и «Король танковых атак», и «Король огня и танкодрома».





О некоторых особенностях современной армии Петр Романович отзывается критически. Говорит, что военные сегодня избалованы нормированным рабочим днем и выходными.

— Мы жили службой день и ночь. Ты должен чувствовать подчиненных, мы были как одна семья, — вспоминает Суман. — Сейчас же иной раз неловко смотреть на выступления наших танкистов на танковом биатлоне. А ведь БВО — это был танковый округ.

Карьера молодого и амбициозного офицера складывалась превосходно. Все свои звания в БВО он получал досрочно. В 1979 году он также с отличием закончил Академию бронетанковых войск имени Малиновского. В 1980 году молодой подполковник принял командование 31-м гвардейским танковым полком в Слуцке. В 1983 году был аттестован на должность заместителя командира дивизии. Но в этом же году последовала отправка в Афганистан...





Война в стране развитого феодализма

Петр Суман был назначен командиром 285-го танкового полка в Баграме. Его противником была группировка Гульбеддина Хекматияра, бывшего просоветского коммуниста, ставшего одним из лидеров «Исламской партии Афганистана». Танкисты несли службу на блокпостах, участвовали в зачистке «зеленки». Еще одной из официально предписанных им задач было «содействие в установлении народной власти».

— Мы действительно помогали афганцам, — говорит Петр Суман. — Например, передавали им зерно, прибывавшее из Союза. А ночью приходили моджахеды и все забирали. В зоне ответственности моего полка находился городок Карабах, разделенный дорогой. Так вот, население в его левой части было за народную власть, там создавали кооперативы. А правая — поддерживала душманов. В левой части мы ставили взвод лейтенанта Вороны. Его обстреливали регулярно, иногда по нескольку раз за ночь приходилось посылать туда дежурную роту.

Когда лейтенанту Вороне пришло время возвращаться домой, местные сбросились и купили ему джинсовый костюм — дефицит в Союзе. Но молодой офицер отказывался брать «бакшиш». Тогда жители дошли до командования, чтобы старшие уговорили приглянувшегося им «шурави» взять чистосердечный подарок.

Но бывало и по-другому. Один раз танк Сумана в ночной темноте был заблокирован толпой возбужденных афганских военных. Комполка вышел разобраться и фактически был захвачен взбунтовавшимися военнослужащими. Выяснилось — пьяный советский прапорщик, требуя местного самогона, застрелил афганского постового. Подполковника уже тащили в афганскую казарму, когда его подчиненные выстрелом из танкового орудия над головами остановили разбушевавшуюся толпу.

Что касается национальной армии ДРА, то Суман говорит:

— Состояние 1-го армейского корпуса, с которым мы взаимодействовали, было удовлетворительным. Но боевая подготовка — низкая, много дезертиров. В афганской армии, как и у нас в гражданскую войну, было немало колеблющихся, перебегавших с одной стороны на другую. Иногда в батальоне по списку было 400 человек, но в строю оставалось 80. Остальные находились в бегах. Некоторые весной-летом переходили к полевым командирам, а к зиме, когда в горах нечего есть — возвращались назад. Ведь в регулярной армии кормили и одевали. Но вот 88-й батальон «коммандос» был отличным подразделением. Там служили выходцы из бедняков, «халькисты», до конца преданные революции.

Ситуация в правящей партии НДПА осложнялась расколом между двумя фракциями — «Хальк» («Народ») и «Парчам» («Знамя»). «Парчамисты» были более умеренными и отчасти состояли из выходцев из богатых и привилегированных слоев.

Во многом Афганистан продолжал жить по законам феодализма. Здесь испокон века ничем не ограниченная власть на местах принадлежала племенной и родовой знати. Между разными кланами велись постоянные войныти все мужчины привыкли носить оружие. После революции крестьяне, большинство из которых ранее было безземельными, стали получать земельные наделы. А вот водную реформу в иссушенном солнце Афганистане провести оказалось еще сложнее. Кстати говоря, часть афганских помещиков перешли на сторону «народной демократии». Как и некогда баи в Средней Азии становились секретарями райкомов партии. Другие же феодалы продолжали снимать с афганских крестьян «бакшиш» — дань. К несогласным платить ночью приходили боевики.

Сегодня принято говорить, что власти ДРА взяли слишком радикальный социальный курс, что якобы и лишило их поддержки населения. Но во многом войну вызвало и неприятие традиционной местной элитой любой сильной центральной власти и светской модернизации. Движение исламистских повстанцев началось не после ввода советских войск и даже не после Апрельской (Саурской) революции 1978 года. Моджахеды развязали вооруженную борьбу еще в 1975 году против вполне себе «буржуазного» президента Дауда, начавшего проводить вестернизированные реформы.

Охота на льва

Петр Суман пользовался в полку большим авторитетом среди подчиненных. Когда он выходил к построению, даже полковая овчарка, обычно усаживавшаяся на левом фланге, поднималась на все четыре лапы. Афганцы называли его «Черным командором».

Во время похода к крепости «Саяд» произошел порыв нескольких фугасов — командира полка контузило, несколько человек просто разорвало на куски.

Тем временем советское командование начало готовить операцию по зачистке Панджшерского ущелья. Здесь полевой командир Ахмад Шах Масуд создал горный укрепленный район, представлявший большую проблему. В долине Панджшера добывали алмазы, золото и лазурит, выращивали опийный мак, что позволяло финансировать вооруженную оппозицию. Бойцы Сумана не раз захватывали караваны с лазуритом, передавая их тыловым службам армии. Две операции, предпринятые здесь ранее, закончились неудачно. После них командование 40-й полевой армии заключало с Ахмад Шах Масудом перемирие и даже обещало военную помощь в борьбе с Хекматияром. Моджахеды же тем временем укрепляли свои позиции. Третью операцию весной 1984 года готовил Маршал Советского Союза Соколов, который лично поставил гвардии подполковнику Суману задачу. Комполка выехал в Термез и принял три мотострелковых батальона, сформированных по новой структуре. В каждом из них было по 520 человек и новейшие БМП-2 с 37-мм скорострельной пушкой.





А вот личный состав в батальонах был еще тот. В них собрали все, что могли наскрести в Туркестанском ВО, в том числе и отчисленных из училищ курсантов и солдат-«залетчиков». Автор сам хорошо помнит, как во время его срочной службы командиры пугали отправкой «в Афган» — за провинности. По словам Сумана, в сборных подразделениях в ходу было употребление анаши, национальные землячества и дедовщина — чего у его танкистов не водилось. Но были и обратные случаи — солдаты и младшие офицеры, которые по семейным обстоятельствам могли избежать отправки «за речку», писали рапорта, прося оставить их с друзьями и товарищами. А вот несколько старших офицеров в Панджшерское ущелье не пошли — сказались тяжело больными, а «особист» просто ушел в беспробудный запой.

К походу на Панджшер были стянуты значительные силы 40-й полевой армии. Всего более 11 тысяч человек. К операции подключались и части армии ДРА. У Ахмад Шах Масуда было 4 тысячи боевиков, но почти не было тяжелого вооружения. В советских же боевых порядках шли 122-мм САУ «Гвоздика», 152-мм САУ «Акация» и «Гиацинт», и мощные 240-мм самоходные минометы резерва Главного Командования «Тюльпан». С воздуха действовали боевые вертолеты и авиация. Операцию готовили в строжайшей тайне и даже предпринимали отвлекающие маневры. Но моджахеды все равно узнали о ней заранее и успели приготовиться.





Похоже, что в курсе приготовлений был и Гульбеддин Хекматияр. Но пуштун Хекматияр не стал препятствовать операции против своего злейшего соперника за власть над Афганистаном — таджика Ахмад Шах Масуда.

Кто же выдал план операции? Утечка могла произойти в Министерстве обороны Афганистана. Но и не только там. «Ахмад Шах Масуд платил полноценной валютой, и денег не жалел», — с грустью вспоминает Петр Суман. Не понимает участник афганской войны и хвалебные эпитеты, которые сегодня раздаются Ахмад Шах Масуду в прессе. Выходят книги, написанные в его «память», а бывшие советскими генералы воздают почести на могиле полевого командира. «Ведь в плену у Ахмад Шаха Масуда наши солдаты подвергались лютым, нечеловеческим пыткам», — говорит гвардии полковник в отставке. «И Масуд не был никаким львом — мы гоняли его по всему ущелью». Когда советские войска вошли в Панджшерское ущелье, моджахеды заблаговременно отошли. Эвакуировано было и местное население. Ахмад Шах Масуд четыре раза выходил на прямую связь с Суманом и просил его приостановить движение — дать крестьянам время убрать хлеб, увести женщин и детей. Засечь его место нахождения так и не удалось, неудачей закончились и попытки десантных групп спецназа устроить на «Льва Панджшера» засаду.

В опустевших кишлаках советских солдат редко встречали вражеские засады. Огневые точки в горах были оборудованы с невероятной изобретательностью — целые фрагменты скал сдвигались на домкратах, открывая амбразуры, и снова закрывались. Но настоящим бедствием были мины — душманские и советские, которыми все кишело кругом. Почти не встречая противника, солдаты все чаще несли потери от подрывов на минных полях. Петр Суман на всю жизнь запомнил эпизод на запруженной тяжелой бронетехникой дороге... Молодой солдат-сапер с оторванными миной обеими ногами лежал на носилках в БМП и громко кричал: «Мамочка! Мне же больно!» «Вертушки» не было, и бойцу вкололи промедол. Через некоторое время он самостоятельно выбрался из бронированной машины и встал на растерзанные культи со словами «Помогите мне, пожалуйста». Спасти его жизнь не удалось.





Война — это страх, боль и кровь. И еще — невероятная, свинцовая усталость. Кто может преодолеть это все — имеет шанс победить. Но еще на войне бывает стечение обстоятельств...

Петр Суман вспоминает:

— С 19 по 26 апреля формирования Ахмад Шах Масуда были разгромлены. Предстояло выполнить последнюю часть боевой задачи — к 9 мая выйти из Панджшера, возвращаясь — прочесать прилегающие ущелья.

Полк двинулся в обратный путь.

В капкане Хазара

30 апреля 1984 года, ущелье Хазара. 5.00 утра. 1-й мотострелковый батальон Александра Королева (позывной «Клен») готовится выступить после ночевки. БМП оставлены на дороге — дальше идти они не могут. Одна рота батальона, прозванного по фамилии командира «Королевским», должна идти по тропе по дну ущелья. 2-я рота — прикрывать их сверху, продвигаясь по гребню господствующих высот. Таковы правила войны в горах — кто выше, тот и победил. И вдруг комполка получает по рации распоряжение командира дивизии: «Вы долго возитесь на высотах, снимай роту прикрытия и ускорь движение. Операцию надо закончить к сроку». Петр Суман отказывается выполнить приказ, ставящий его подчиненных под угрозу. В ответ слышит: «Пойдешь под трибунал». Но командир полка все равно заявляет — исполнять неразумное распоряжение он не будет.

«Королевский» батальон трогается в путь. 11.20. Комполка Суман получает сообщение, что «Клен» ведет бой. Сначала особой тревоги нет — Королев опытный комбат, а 2-я рота прикроет огнем с господствующих высот. И вдруг выясняется — группы прикрытия нет на гребне! Она тоже лежит в долине, прижатая шквальной стрельбой. Командир батальона ранен. Петр Суман требует к трубке комбата, радист ползет к Королеву, но вдруг эфир обрывается. Как выяснилось впоследствии, в результате попадания душманских пуль в рацию и связиста.





Только потом станет известно и другое: это командир дивизии напрямую связался с капитаном Королевым и приказал ему спускать роту прикрытия с гор. Была ли это личная инициатива комдива? В тот день 30 апреля генерал армии Валентин Варенников, сменивший маршала Соколова во главе операции, с генерал-полковником Виктором Меримским (прозванным солдатами «Седая смерть») и другими вылетал в Москву для подготовки парада. Возможно, им надо было побыстрее отчитаться о победном завершении операции в Панджшере?

Как бы там ни было, но не выполнить приказ своего высокого начальства комбат Королев не мог. И едва его батальон вышел из кишлака Малима на открытое плато, как с окрестных скал на них обрушился кинжальный огонь. Стреляли как раз и с тех высот, где должно было идти их боевое охранение. Солдаты пытались укрыться среди камней и где только можно. Но моджахеды били из автоматов и тяжелых пулеметов ДШК с нескольких десятков метров. Стреляли на выбор. Сначала уничтожили всех офицеров, корректировщиков огня и радистов, вычисляя их по командирским сумкам и антеннам раций. Батальон лишился управления и связи. Затем началось избиение...





Впрочем, «королевцы» тоже пытались ответить огнем. Но только один АГС-17 «Пламя» удалось развернуть к бою. Гранатометчика, успевшего сделать несколько выстрелов, так и нашли потом — сидячего мертвым у своего оружия. У другого автоматического гранатомета пулей перебило ствол. Часть батальона не вступила в бой, в том числе — минометная батарея. Ее огня хватило бы, чтобы сбить с моджахедов боевой порыв. Но минометы так и не заработали — то ли из-за внезапности нападения, то ли из-за малодушия командира батареи.

Появившиеся вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25 пытались помочь попавшим в западню с воздуха. Но потеряв вскоре единственного корректировщика, в основном били по скалам. Летчики предлагали начать эвакуацию по воздуху, но из-за сильного заградительного огня согласия на это не получили. Местами бой переходил в рукопашные схватки. Раненные, зная, какие ужасы их могут ждать в плену у моджахедов, из последних сил нащупывали кольцо гранаты. В 14.00 стало известно — комбат Королев убит.

К несчастью, в то же время 2-й батальон напоролся на минное поле и после нескольких подрывов не мог сдвинуться с него до прибытия саперов. Комполка бросил на помощь истекавшему кровью «королевскому» батальону свой последний резерв — бронегруппу и роту прикрытия штаба полка. И сам вышел к месту боя. Около 18.00 две БМП-2 смогли пробиться через каменные завалы, устроенные моджахедами, и огнем из пушек подавить расчеты вражеских ДШК. Затем 3-й батальон майора Пудина («Сальдо»), которому пришлось в полной темноте совершать опасный спуск с гор, занял господствующие высоты. И 1-й батальон под прикрытием брони были выведен с места боестолкновения. Почти всю ночь на залитой кровью тропе собирали убитых и раненных. Среди погибших были и те, кто ждал весеннего «дембеля». А рядовой Николай Князев вспоминал, как прилетевший на «вертушке» генерал, предположительно — комдив, построил группу выживших в том бою солдат и обругал их.

По данным Петра Сумана, в засаде в ущелье Хазара было убито 42 человека, 54 — ранено. Моджахеды потеряли 20-25 человек погибшими. В Советской Армии раненных кодировали как «300»-х. А вот убитых на поле боя обозначали как «021»-х. В ныне всем печально известный «груз 200-е» записывали еще и умерших от ран, и от свирепствовавших инфекционных болезней. Зачем так делали? Возможно, ради «улучшения» показателей боевых потерь?





К вечеру 1 мая часть нападавших была настигнута 3-м батальоном «Сальдо» и уничтожена. Но вскоре после боя Петра Сумана отстранили от командования полком. Фактически, именно его негласно сделали виновным в этой трагедии, хотя официально он был оправдан. Долгое время он находился в БВО, но числился за штатом. Потом предложили возглавить Гомельский военный комиссариат. Но для него, боевого офицера, работать военкомом было неловко. И Петр Суман написал рапорт на увольнение. Работал потом в высшей школе, стал членом-корреспондентом Белорусской инженерной Академии.

Его отец пришел в 1945-м из армии с обезображенным взрывом мины лицом, всю жизнь носил бороду. Два старших брата погибли на войне, еще один — на второй месяц после нее. Когда Петр заявил, что будет поступать в военное училище, мать долго плакала. Потом сказала: «Сынок, только береги солдатиков». Петр Романович говорит: «И вот словно злой рок настиг меня». Прошло 35 лет, но по отставному гвардии полковнику и сейчас видно — боль тех потерь не отпускает его до сих пор.





Так кто же виноват в трагедии, разыгравшейся в афганских горах? Кто передал план 3-й Панджшерской операции моджахедам? По чьему приказу рота прикрытия стала спускаться вниз? На сегодня вопросов больше, чем ответов. Все записи радиопереговоров командира полка Сумана с комдивом были сразу изъяты еще тогда. И не представлены до сих пор. В 2012 году в Украине вышла книга сослуживца «Черного командора» Юрия Русанова. Но, несмотря на многочисленные свидетельства участников того боя, официального вердикта по этой ситуации нет до сих пор. В течение 13 лет Петр Суман обращается с просьбой о восстановлении справедливости в российские и белорусские инстанции. Ответа пока ветеран войны в Афганистане не получил.