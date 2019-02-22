Сервис 7220. Тестируем новую службу такси в Гомеле

Буквально неделю назад в Гомель стремительно ворвалось такси 7220. Новая служба презентует себя как крупнейший сервис коммуникации, который объединяет водителей и пассажиров более чем в двадцати городах всей страны, пользуется огромной популярностью и составляет сильную конкуренцию другим службам. 80 автопарков с 3000 машинами по всей республике, новый автомобили и опытные водители — все это про сервис 7220.

«Сильные новости» решили протестировать новое такси и узнать, чем же оно так привлекает клиентов и отличается от других служб. Как быстро приехала машина по указанному адресу, что предлагал водитель во время поездки и какая итоговая цена поездки?

Будничное утро. Час пик. Обычно в такое время машину вовремя не дождешься. Скачиваю бесплатное приложение в PlayMarket (доступен и в AppStore) и регистрируюсь. Буквально через две минуты ввожу адреса пути следования и заказываю машину. Добавляю два адреса, чтобы проверить приложение: можем ли мы «забить» несколько точек, чтобы каждый раз не говорить водителю заехать куда-то еще. Соответственно, мне выбивает итоговую цену сразу — 6,7 рублей.





Еще до начала поездки я знаю, сколько по итогу необходимо заплатить. Это не тот вариант, когда в конце маршрута водитель говорит стоимость «с головы» и не выбивает чек, а вы вынуждены либо платить указанную сумму, либо поднимать скандал за явное превышение цены.

Обычно в конец города водители не торопятся ехать, а если поблизости нет свободных машин, то риск час мерзнуть в троллейбусе увеличивается в десятки раз. Если вы совсем не дружите с гаджетами и Интернетом, то можете вызвать машину по единому на всю Беларусь телефонному номеру 7220.





Приятная неожиданность: автомобиль приехал через семь минут. Это практически рекорд для этой части города! При этом с помощью приложения я отслеживала маршрут движения и могла написать или позвонить водителю, чтобы он подъехал в нужное мне место.

Кстати, одно из преимуществ 7220 — возможность вызвать машину на определенное время. Например, вам нужно в три часа ночи на поезд, но иногда в это время ни одна служба такси не может в течение десяти-пятнадцати минут предоставить такси. В итоге вы опаздываете на поезд, потому что возможности заранее вызвать на время машину не было.





Спускаюсь из подъезда и вижу новенькую машину с фирменным логотипом. Сажусь в ухоженный салон и готовлюсь к поездке. Кстати, весь автопарк сервиса 7220 — только новые авто не старше трех лет. Будьте спокойны: вам не попадется разваливающаяся семерка с едким запахом старины или старенький фиат, в котором двери закрываются с третьего раза.





Вежливый (что бывает далеко не всегда) водитель уточняет адрес конечной точки, и мы начинаем поездку. В салоне чисто и приятно пахнет, играет негромкая спокойная музыка. И это не шансон на всю громкость, не тяжелый рок и даже не рэп с нецензурной лексикой! Водитель предложил мне послушать мои любимые треки: для этого специально есть usb-разъем и bluetooth. Достаточно много места для ног на заднем сиденье, что делает езду максимально комфортной для людей разной комплекции.





Вождение спокойное и неторопливое, я не чувствую себя участником ралли Гомель — Дакар. Молодой человек не торопиться задать мне тысячу вопросов и за двадцать минут поездки узнать всю мою жизнь, куда я еду и что ела на завтрак. Молчаливый таксист — это большая удача! Кстати, средний возраст водителя — 37 лет со стажем примерно 15 лет.





Во время езды мужчина не отвлекался на телефонные разговоры и на передачу важной информации другим водителям по общей связи, а если звонок поступал, то включал гарнитуру и просил перезвонить позже. Это хорошо, поскольку внимание таксиста всегда было сконцентрировано на дороге, а не на разговорах с друзьями по рации.





В итоге с края города (ул. Жемчужная) до Железнодорожного вокзала мы доехали за 21 минуту в утренний час пик. Плюс пять минут на магазин по пути. Оплатить поездку можно с помощью карточки (если заранее привязать ее к вашему приложению) или же наличными. В начале поездки мне показало стоимость 6, 7 рублей, столько я и заплатила. Пожалуй, это самая низкая цена из всех служб такси города по этому маршруту следования.





Кстати, сервис 7220 предусмотрел еще и бонусы для своих постоянных клиентов. Закажите авто через приложение и получайте кэшбэк за каждую поездку. Делитесь своим промокодом и получайте премию за поездки своих друзей. При этом такси работает во всех областных городах Беларуси и многих районных центрах.





ВЫВОД. Однозначно, сервис 7220 — сильный конкурент всем гомельским службам такси. Здесь играет роль и цена поездки, и качество обслуживания, и время прибытия к месту назначения, и удобство совершения заказа и оплаты. Лично я, как постоянный юзер разных такси Гомеля, осталась довольна поездкой и в следующий раз выберу 7220. Рекомендую попробовать!



