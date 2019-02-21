6 апреля станут известны имена Мисс и Мистера Гомельской области

Гомельский финал I областного конкурса красоты, грации, стиля и мужества «Мисс и Мистер Гомельская область-2019».

Новый расширенный формат мероприятия объединит два конкурс красоты и грации «Мисс Гомельская область» и конкурс стиля и мужества «Мистер Гомельская область». За главный титул поборются 24 финалиста: 12 очаровательных девушек и 12 смелых парней.

Участники не теряют ни минуты и усердно готовятся к финалу. Изучают искусство дефиле, основы фотопластики и хореографии.

Недавно в Центре моды и красоты прошла масштабная фотосессия для онлайн-голосования. Проголосовать за понравившегося участника можно на сайте crystalnymph.by, где после подсчета голосов, будут определены финалисты, достойные номинации «Мисс и Мистер зрительских симпатий».

Творческий этап пройдет отдельным днем в формате концерта, на котором независимому жюри предстоит оценить таланты участников конкурса. Конкурс является отборочным этапом Республиканского конкурса красоты «Мисс Беларусь» и «Мистер Беларусь».

За первое место в областном конкурсе победительница получит золотые серьги с бриллиантами, за второе — золотые серьги с натуральными цитринами из коллекции «Чараунiца»; за третье — золотые серьги с изумрудами.