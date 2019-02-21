Кипяток в лицо и смертельный ожог от каши. Гомельский педиатр рассказал, чем опасны термические травмы для детей

Врачи не случайно бьют тревогу, ведь различные риски подстерегают малышей на каждом шагу. В силу возраста они не могут быстро среагировать и избежать травм.
— Из всех видов травматизма наиболее тяжелый — ожоги, — рассказала заместитель заведующего филиалом № 3 Гомельской центральной городской детской поликлиники Нина Новик. — Особенность в том, что кожа у детей тоньше и нежнее, чем у взрослых, обладает большей теплопроводностью. Любые ожоги протекают тяжелее. Что у взрослого человека может вызвать лишь поверхностное поражение, у ребенка приведет к глубокому ожогу.
Около 35% детей ежегодно остаются инвалидами в связи с ожогами, а уровень летальности достигает 4%, отметила врач-педиатр. Чем младше ребенок, больше площадь ран и их глубина, тем прогноз течения более неблагоприятный.
Проблема действительно актуальна. Дети чаще всего получают травму, а и иногда смертельную, по вине взрослых. В группе риска — самые маленькие. Среди юных пациентов с ожоговой травмой почти половину составляют дети до трех лет. Так, в декабре 2016 года в Гомеле 8-месячный ребенок попал в реанимацию с тяжелыми ожогами. Несчастный случай произошел в благополучной семье. Мама держала в одной руке ребенка, и в другой тарелку с горячей кашей, которая случайно вывернулась на малыша. Полученные раны оказались смертельными.
— За год прошлый год от серьезных ожогов пострадали 19 малышей, в позапрошлом 44, — рассказала врач-педиатр. — К счастью, последние два года летальных случаев среди пациентов филиала поликлиники не зафиксировано.
В ноябре 2018-го получил тяжелые травмы годовалый ребенок. Он опрокинул на себя чашку с чаем, которая стояла на краю стола. Кипятком ошпарило лицо и грудь, малыш попал в реанимацию.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Если малыш обжегся, немедленно вызывайте скорую. До приезда врачей необходимо принять меры:
— охладить место поражения под струей прохладной воды;
— накрыть рану бинтом или стерильным куском материи;
— обеспечить ребенка питьем;
— при сильных болях дать обезболивающее, например, ибуфен.
Народные средства лечения в виде сметаны, капустного листа, а также неправильное применение аптечных препаратов ведут к потере времени и осложнениям. Только специалист может правильно оценить тяжесть травмы.
Советы врача по профилактике ожогов у детей
● Не оставляйте детей без присмотра там, где они могут получить ожог. Наиболее опасные места — кухня и ванная.
● Ставьте кастрюли и сковороды на дальние конфорки, поворачивайте ручки посуды от края плиты, чтобы ребенок не мог до них дотянуться.
● Держите горячие жидкости (кофе, чай, суп) вне досягаемости ребенка, не оставляйте их на краю плиты, стола или на полу.
● При кормлении убедитесь, что питье или пища не обожжет ротик малышу.
● Не носите младенца на руках во время приготовления пищи.
● Провод от электрочайника и другие провода лучше убрать в специальные короба.
● Перед купанием или подмыванием ребенка проверьте температуру воды.
● Не переносите горячие жидкости и пищу над теми местами, где играет ребенок.
● Уберите длинные скатерти со стола, где стоит горячая пища, — ребенок может дернуть за край и опрокинуть еду на себя.
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