Одинокая пенсионерка захламляет дом и категорически отказывается переезжать в интернат

Из письма в редакцию журналисты «Советского района» узнали о странном хобби одинокой пенсионерки, проживающей в своём доме на улице Украинской. «Во двор и в дом войти нельзя, всё на метр завалено всяким барахлом, которое бабушка за лето собирает по помойкам.

У хозяйки нет одной ноги, по двору она передвигается ползком, а за "скарбом" ездит в инвалидной коляске. При этом у неё нет даже ложки, ест руками. Спит на полу, в туалет ходит под себя. Вонь стоит невыносимая. В тряпках сидят голодные испуганные коты, которые питаются только чёрным хлебом. Это единственное из съестного, что есть в доме...» Далее авторы письма попросили редакцию помочь «определить старушку куда надо», полагая, что «в социально ориентированном государстве так жить нельзя».

Корреспонденты газеты выехали по указанному адресу. Но не одни, а со специалистом Центра социального обслуживания населения Советского района Петром Тихоненко. Оказалось, ситуация с Марией Л. (так зовут 88-летнюю пенсионерку) ему давно известна и, если говорить казённым языком, находится под постоянным контролем.

По словам работника ЦСОН, в 2012 году «ОРС Гомель», где раньше работала женщина, вывез из её дома хлам и перестелил пол. Сегодня из-за вновь скопившегося тряпья его даже не видно.

К слову, это был далеко не последний «субботник» в доме пожилой женщины. За прошедшие годы по инициативе соццентра ещё раз пять или шесть вывозился мусор. Привлекались и волонтёры из БРСМ, и военнослужащие из в/ч 5525. Увы, но все старания оказывались напрасны. С маниакальным упорством Мария Константиновна в течение буквально нескольких недель возобновляла «запасы» гнилого тряпья.

В последний раз двор и дом пенсионерки очищались осенью прошлого года. На этот раз силами паствы церкви иконы Иверской Божьей матери. По словам пономаря Евгения Лесникова, который тоже сопровождал журналистов, вот уже более десяти лет священники и прихожане церкви «шефствуют» над обездоленной старушкой. Заменили ей газовый котёл и плиту, провели в дом воду. Но блага цивилизации, похоже, хозяйку интересуют мало. Той же газовой плитой она не пользуется. К слову говоря, всё описанное в письме, нашло своё подтверждение. И даже больше — из съестного в доме удалось обнаружить лишь небольшую корку хлеба.

Казалось бы, ситуация ясна до неприличия. Одинокую старушку, у которой из родственников осталась лишь престарелая сестра в Зябровке, давно пора поместить в дом-интернат для инвалидов. Там ей был бы гарантирован постоянный уход, медицинское обслуживание и минимум трёхразовое питание. Или найти для Марии Л. помощника, который бы за пособие присматривал за ней и, возможно, отбил у своей подопечной охоту собирать хлам по окрестным помойкам.





Как оказалось, Марии Константиновне всё перечисленное неоднократно предлагалось. Но от всех предложений пенсионерка категорически отказалась. Вот и во время нашего визита не поддалась ни на какие уговоры, твёрдо стояла на своём: родной дом не покину ни при каких обстоятельствах. Даже на предложение Евгения Лесникова перейти жить под опеку расположенного неподалёку женского монастыря заявила «нет».

Пойти же против воли пенсионерки, которая официально считается дееспособной, государственные органы не имеют права. Получается замкнутый круг, «бегая» по которому и органы социальной защиты, и местные власти, и добровольцы вкупе со служителями церкви будут лишь тратить силы, время и деньги, не получая в итоге никакого практического результата.