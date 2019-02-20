Памятный знак за 282 тыс. долларов. Что думают гомельчане? — видеорепортаж «СН»

  • 20 февраля 2019, 22:10
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На площади Победы в Гомеле хотят установить памятный знак братьям Лизюковым. Для местного бюджета стоить это всё будет 282 тыс. долларов. «Сильные новости» расспросили гомельчан, что они думают и чью память ещё стоило бы увековечить.

Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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