Ловушка нищеты: сможет ли Беларусь стать богатой? Известный экономист Сергей Чалый расскажет в Гомеле о будущем нашей экономики

  • 20 февраля 2019, 18:13
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23 февраля в пространстве «Ковчег» (пр. Победы, 2а, 2 этаж) на интерактивной дискуссии выступит белорусский экономист Сергей Чалый, ведущий программы «Экономика на пальцах». Тема выступления — «Ловушка нищеты: сможет ли Беларусь стать богатой?». Организатором мероприятия выступает «Центр регионального развития ГДФ».

В ходе мероприятия Сергей расскажет, в чем именно основные проблемы белорусской экономики, какие реформы предпочтительнее проводить и помогут ли они решить существующие проблемы, и поделится своим прогнозом о том, что нас ждет в будущем. Помогать Чалому будет ведущий мероприятия Евгений Меркис.

Когда: 23 февраля в 16:00 

Где: пространство «Ковчег» (пр. Победы, 2а, 2 этаж)

Вход свободный!

Подробнее о мероприятии можно узнать во Вконтакте и Facebook.

gomel.today
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