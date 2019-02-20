Поиски погибшего ведутся уже на территории Гомельской области.

Как рассказал Медиа-Полесью начальник Давид-Городокской спасательной станции Василий Драня, водолазами Столинской и Давид-Городокской спасательных станций обследовано русло реки Припять на протяжении десяти километров ниже по течению от места трагедии. Однако, положительных результатов поиски пока не принесли.

Спасатели работают совместно с поисково-спасательным отрядом «Ангел» из Минска, у которого имеется специальный прибор для обнаружения утонувших людей. С помощью эхолота минчане обследуют дно, в местах нахождения объектов, похожих на тело человека, оставляют специальные метки. А водолазы, в свою очередь, визуально обследуют обозначенный буйками квадрат.

Реку Припять на территории Брестской области поисково-спасательный отряд «Ангел» уже обследовал всю и сейчас работает на Гомельщине.

Напомним, трагедия произошла 11 февраля во второй половине дня. Аэроглиссер перевозил на противоположный берег 11 человек. В результате перегрузки судно перевернулось. Два пассажира погибли. Тело 39-летнего жителя агрогородка Ольшаны девятый день ищут спасатели.