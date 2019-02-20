«Академия образования и развития». «Сильные новости» и Бизнес-школа ИПМ запускают совместный образовательно-просветительский проект

  • 20 февраля 2019, 16:57
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У нас отличные новости для тех, кто хочет учиться и развиваться, но не знает, где и как! «Сильные новости» и Бизнес-школа ИПМ запускают совместный образовательно-просветительский проект «Академия образования и развития». Первый мастер-класс на тему комплексного продвижения в соцсетях пройдет в конце марта!

В течение 2019 года раз в месяц мы планируем проводить ряд тематических мероприятий. На каждом из модулей выступят квалифицированные эксперты и спикеры из Минска и Гомеля, которые достигли лучших результатов в своей области и готовы поделиться своими знаниями с гомельчанами.

Мероприятия будут проходить по субботам предварительно с 12 до 15 часов. На каждой панели будет выступать по два-три спикера с отдельной лекцией. Далее будет дискуссионная часть, где всем экспертам участники смогут задать свои вопросы. И, конечно же, кофе-пауза и приятные бонусы от организаторов обеспечены всем желающим!

Мы делаем ставку только на опытных и проверенных спикеров, которые добились внушительных результатов и стали лучшими в своей области. На тех людей, которые могут поделиться проверенными на себе знаниями и лайфхаками из собственной практики. Цена билета будет зависеть от конкретного модуля и уровня приглашенных экспертов: от 25 до 50 рублей. Регистрация обязательна!

Первое мероприятие на тему «Продвижение в социальных сетях» пройдет 23 марта 2019 года по адресу ул. Бр. Лизюковых, 4а. На первой панели мы поговорим на следующие темы:


  • Раскрутка групп в соцсетях.
  • Social Media Marketing — smm: что это за зверь и как его приручить.
  • Лайфхаки и секреты успешного продвижения бизнеса и блога через популярные социальные сети.
  • Секреты бесплатных методов развития акаунтов.
  • Подготовка фото, видео и текста для публикации в инстаграм, фейсбук и вконтакте.
  • Таргетированная реклама как один из бюджетных вариантов продвижения.

Следите за новостями! Более подробная информация и ссылка для регистрации на ближайший модуль скоро появится на нашем сайте. Мы также готовим для вас полезные и качественные мастер-классы на тему digital, рекламы, pr-коммуникаций, маркетинга, менеджмента, начала бизнеса, развития личного бренда, мотивации, налогооблажения и многих других интереснейших областей!

Если вы хотите принять участие в наших мастер-классах и тренингах в качестве спикера, партнера или спонсора — добро пожаловать в нашу команду! Пишите свои предложения на емейл genya009@yandex.ru или звоните по номеру +375 447464718 Евгения.

gomel.today
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Места: Гомель (24844)

Метки: Общество (33427), Гражданское общество (2078), Главное (6805)

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