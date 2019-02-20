В Гомельском онкодиспансере установят УЗИ-аппарат за $75 тысяч за средства японского гранта
- 20 февраля 2019, 16:28
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Люди в материале: Дмитрий Лось (3)
Места: Гомель (24844)
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