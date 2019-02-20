В Гомельском онкодиспансере установят УЗИ-аппарат за $75 тысяч за средства японского гранта

Деньги будут выделены в рамках программы «Корни травы», которую реализует Правительство Японии.

Торжественная церемония пройдет в Минске 20 февраля. Благодаря грантовой помощи планируется приобрести аппарат эксперт-класса. Стоимость оборудования 75 350 долларов.

— Современная техника японского производства будет использоваться в диагностических целях, ее установят на базе нашей поликлиники, — рассказал главный врач онкодиспансера Дмитрий Лось. — Возможности аппарата позволят проводить высокоточное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, предстательной железы и выявлять рак на ранних стадиях. Также аппаратура понадобится для проведения пункции под УЗИ-контролем.

Новое оборудование будет очень востребованным, поскольку имеющееся в арсенале онкологов не справляется с нагрузкой. На территории Гомельщины наблюдается рост онкозаболеваемости. В прошлом году по сравнению с 2017-м количество пациентов, у которых впервые выявили злокачественное образование, увеличилось на 7%. Нагрузка на поликлинику увеличилась на 12%.

Главный специалист области по онкологии и онкохирургии отметил важность ранней диагностики злокачественных опухолей. По словам Дмитрия Лося, это способствует благоприятному исходу лечения и повышает шансы на выздоровление. В прошлом году на Гомельщине почти 70% случаев рака выявлено на ранних стадиях.