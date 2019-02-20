«Беспредел в гомельских школах!» Гомельчанин пожаловался в фэйсбуке на меры, которые принимают в школах после трагического случая в Столбцах

После того, как в Столбцах школьник напал с ножом на учительницу и одиннадцатиклассника, власти начали принимать экстренные меры, чтобы навести порядок в школах. Эффективность таких мер вызывает сомнения, но дополнительные сложности для родителей, учителей и учеников они создают несомненно.

«Началось с того, что сегодня утром в фойе школы стоял завуч и не пропускал родителей в классы с детьми. К слову сказать, ученики младших классов в таком сопровождении нуждаются, так как у них продлёнка, а значит бывает необходимость принести в класс сменную одежду, повесить в шкаф, проконтролировать ребёнка. Мы так привыкли, тем более в школе действуют интегрированные классы для детей с особенностями развития и им такие сопровождения необходимы. Плюс есть частая необходимость общения с учителем, который уходит после занятий и на продлёнку уже остаётся только воспитатель. То есть возможность пообщаться с учителем есть только утром.

Но это только начало! Оказывается забрать ребенка из школы раньше положенного времени можно только, ВНИМАНИЕ! с личного разрешения директора! Вчера перед кабинетом директора в районе 16.30 собралась толпа родителей, которые по одному проходили в кабинет к директору, чтобы доказать необходимость забрать своего ребенка, фактически упрашивая. Это вообще ЧТО?..», — сетует гомельчанин в своей публикации в фэйсбуке. У мужчины возникает резонный вопрос, почему из-за парня, зарезавшего людей в Столбцах, должны расплачиваться родители в Гомеле.

«Сверху (откуда, кстати?) дали команду "принять меры". А какие меры принять? Да какие-нибудь! Чтоб отписаться наверх: "Меры приняли!" Это как пургеном кашель лечить!

После того, как св Светлогорске сбежали дети из детского сада и уехали в Жлобин, в нашем садике до сих пор закрыта одна удобная калитка, и все ходят через другую неудобную. "пургеном кашель" — это наше всё...»