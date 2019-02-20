Какие кинопремьеры ждут гомельчан с 21 февраля

Последние недели календарной зимы традиционно считаются знаковыми для киноиндустрии, начинающей выходить из зимней спячки. Студии готовят к выходу на большие экраны свои проекты, тогда как остальные участники процесса оказываются активно вовлечены в различные кинофестивали. Только что отгремела BAFTA, свои двери открывает Берлинале, а массовый зритель готовится к вручению статуэток «Оскар».

«Как приручить дракона-3»

Жанр: семейный приключенческий мультфильм.





Последняя февральская неделя гомельского кинопроката запомнится подросткам и их родителям возвращением на большой экран полюбившихся персонажей Иккинга и его дракона Беззубика в третьей части полнометражной анимационной ленты «Как приручить дракона» от студии DreamWorks Animation.

Иккинг сумел изменить жизнь викингов, которые долгое время жили с драконами в дружбе и гармонии. Но внезапная встреча главного героя и его верного друга Беззубика с дневной Фурией навсегда изменит ход событий. Теперь викингам и нашим старым знакомым предстоит столкнуться с неуправляемым охотником за драконами и вступить в самое опасное противостояние в своей жизни.

Как и в предыдущих частях, в основе нового мультфильма лежит серия книг британской писательницы Крессиды Коуэлл.

Смотрите в кинотеатрах с 21-го февраля

«Любовницы»

Жанр: российская комедия.





Картина режиссёра Елены Хазановой, ранее работавшей над такими фильмами, как «Синдром Петрушки» и «Игра слов: Переводчица олигарха». В центре киноленты окажутся три обыкновенные москвички — студентка, актриса и медсестра, — которые во время встречи и долгой болтовни в баре выясняют, что все они недавно расстались с женатыми мужчинами. Ире, Алисе и Маше приходит в голову блестящая идея отомстить своим бывшим, но после достигнутой цели девушки решают не останавливаться и создают секретный союз для помощи всем обманутым женщинам. Основная цель проста до безобразия — карать. Вооружившись смекалкой и артистическими задатками, главные героини начинают свой тернистый поход против двуличных любовников.

Самой Елене Хазановой идея создания сценария к фильму пришла в голову в одном из московских кафе, когда она стала случайным свидетелем сцены расставания пары: мужчина сообщил женщине о том, что он на самом деле женат.

Композитором картины стала российская певица Диана Арбенина, а главные роли исполнили Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова.

Смотрите в кинотеатрах с 28-го февраля

«Наркокурьер»

Жанр: криминальная драма.





Американский криминальный драматический триллер представляет собой долгожданное возвращение в строй легендарного Клинта Иствуда, выступающего в качестве режиссёра картины и исполнителя главной роли.

В центре сюжета одинокий 87-летний ветеран войны Эрл Стоун. Он окажется на одном из самых трудных этапов своей жизни: небольшой частный бизнес находится на грани разорения, отношениям с женой пришёл конец, а дети, судя по всему, совершенно забыли о его существовании. Шатаясь в поисках какой-либо работёнки, он получает довольно выгодное предложение — за хорошую сумму стать обычным водителем. Эрл поначалу соглашается на столь щедрое предложение, но вскоре понимает, что его втянули в наркобизнес. Мексиканский картель, наркокурьером которого он и стал, является одним из крупнейших в своей ячейке. На Стоуна начинают охоту оперативники агентства по контролю оборота наркотических веществ...

События картины основаны на реальной истории 87-летнего наркокурьера Лео Шарпа, которого арестовали в 2011-м году. Тогда права на статью в таблоиде The New York Times, посвящённую этим событиям, были проданы компании Imperative Entertainment. Помимо самого Клинта Иствуда, на съёмочной площадке были замечены Брэдли Купер, Таисса Фармига, Энди Гарсиа и другие.

Смотрите в кинотеатрах с 28-го февраля

«Тобол»

Жанр: историческая российская драма.





Российская историческая драма режиссёра Игоря Зайцева является киноадаптацией романа «Тобол. Много званых» писателя Алексея Иванова. Главные роли исполнили Дмитрий Дюжев, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Николай Фоменко и другие.

События картины «Тобол» разворачиваются в России начала XVIII века. В западной части страны уже вовсю воздвигается Санкт-Петербург, развиваются тесные отношения с европейскими купцами, налаживаются международные культурные связи, а дворцы открывают свои двери для первых пышных балов. В то же время в далёкой Сибири русские воины всё ещё ведут кровопролитные бойни с кочующими племенами джунгаров. Юный офицер Иван Демарин по приказу Петра I прибывает в пограничный город Тобольск, где ему предстоит встретить свою первую большую любовь и быть втянутым в грязные игры местных князей, ведущих охоту за золотом Яркенда.

«Тобол» — не первая картина, снятая по роману Алексея Иванова. Ранее зрители уже отметили работу писателя и режиссёра Александра Велединского «Географ глобус пропил».

Для воссоздания аутентичного антуража некоторые сцены картины были сняты в Тобольском кремле, Шведской рентерии, гостином дворе и даже Софийском соборе, сохранившихся с начала XVIII века. Кроме полнометражной картины, позже выйдет 8-серийный телевизионный вариант истории Ивана Демарина, где создатели обещают более детально раскрыть сюжетные арки центральных персонажей.

Смотрите в кинотеатрах с 28-го февраля





В традиционной подборке мы представляем три картины, героями которых в этот раз станут люди в возрасте, не желающие мириться с окружающей действительностью.

«Столетний старик, который вылез в окно и исчез» (2013. Режиссёр: Феликс Хернгрен)





Европейская комедийная приключенческая картина режиссёра Феликса Хернгрена, получившая номинацию на Оскар в 2016-м году, расскажет историю столетнего юбиляра, который в самый разгар празднования решает через окно покинуть дом престарелых и отправиться к незабываемым приключениям. Не желая дальше существовать в парадигме бессмысленного доживания своих дней, главный герой в первый же час затеи умудрится поссориться с местными бандитами и уехать в неизвестном для себя направлении. Вскоре зрителю предстоит узнать, что юбиляр — отнюдь не простой старик со своими «чудинками», а вся его предыдущая жизнь была полна увлекательных приключений и необыкновенно смешных странствий. В них он по различным стечениям обстоятельств сумел перезнакомиться со многими известными личностями ушедшей эпохи — от Трумена до Сталина — и даже повлиять на историю XX века.

«Вторая жизнь Уве» (2015. Режиссёр: Ханнес Холм)





Получившая две номинации на Оскар шведская трагикомедия Ханнеса Холма рассказывает историю ворчливого старика Уве, который просто жуть как обожает контролировать всех вокруг. Основанная на популярном одноимённом романе Фредерика Бакмана, картина ставит в центр повествования пенсионера, бывшего президента ассоциации кондоминиума, который после ухода с должности и смерти жены, единственной выносившей его скверный характер, продолжает тщательно следить за порядком в своём районе. Старика раздражает буквально всё, а тут ещё в соседний дом заселяется семья иммигрантов, окончательно разрушая шаткую атмосферу тотального контроля над происходящим. Но общение с новыми соседями понемногу меняет Уве и закладывает фундамент настоящей дружбы в противовес обычной скучной жизни.

«Глория » (2013. Режиссёр: Себастьян Лелио)





Получившая три статуэтки Берлинского кинофестиваля в 2013 году чилийско-испанская драма «Глория» ставит центральным персонажем 58-летнюю разведённую женщину в исполнении Паулины Гарсии, начинающую сходить с ума из-за тотальной скуки после того, как дети покидают её родной дом. Не желая мириться с неизбежным, главная героиня продолжает верить, что самые лучшие дни её поджидают впереди, и не желает их тратить, оставаясь в одиночестве в своей квартире. Не стесняясь возраста и своих морщин, героиня проводит свободное время в танцах и даже начинает встречаться с 65-летним бывшим морским офицером Рудольфо, роль которого исполнил Серхио Эрнандес. Завязавшиеся было романтические отношения поднимут наружу прошлое Глории, которая вспомнит, что на самом деле все мужики козлы и подкаблучники. Это приведёт героиню к неожиданным для зрителя поступкам.