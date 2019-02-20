В Гомеле выбирают самого красивого врача областной клинической больницы

  • 20 февраля 2019, 15:32
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1 марта в Гомельской областной клинической больнице состоится финал конкурса стиля и мужества «Мистер ГОКБ — 2019». А пока на сайте crystalnymph.by проходит онлайн-голосование, где посетители определяют «Мистера зрительских симпатий».

В этом году организаторы мероприятия решили отойти от традиционного конкурса «Мисс Весна» и впервые провести конкурс стиля и мужества «Мистер ГОКБ». Всего за звание победителя поборются 10 харизматичных представителей разных профессий.

Ирина Александрова, Гомельские ведомости
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Комментарии правила
  • Александр Галко 20-02-2019 17:32
    Можно организовать конкурс самого красивого пациента. Конечно , я бы победил.




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