Гомельский постапокалипсис. Художник нарисовал город после катастрофы

  • 20 февраля 2019, 15:13
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Гомельский художник Виталий Олейник изобразил Гомель после глобальной катастрофы.

В крытом здании центрального рынка возле пруда пасутся лоси, а на здании фабрики «8 марта» свили гнездо аисты. Надо отметить, что постапокалиптичные городские пейзажи совсем не выглядят зловещими, скорее таинственными. Безлюдность города не пугает, а наоборот, манит.



Кроме постапокалиптичной эстетики, Виталий Олейник вдохновляется культовой игрой «Герои меча и магии 3». Ознакомиться с другими работами автора можно в его паблике. Некоторые работы Виталий можно увидеть сейчас в картинной галерее имени Ващенко на выставке «Я художник, я так вижу».

gomel.today
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