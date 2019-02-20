Гомельский постапокалипсис. Художник нарисовал город после катастрофы

Гомельский художник Виталий Олейник изобразил Гомель после глобальной катастрофы.

В крытом здании центрального рынка возле пруда пасутся лоси, а на здании фабрики «8 марта» свили гнездо аисты. Надо отметить, что постапокалиптичные городские пейзажи совсем не выглядят зловещими, скорее таинственными. Безлюдность города не пугает, а наоборот, манит.









Кроме постапокалиптичной эстетики, Виталий Олейник вдохновляется культовой игрой «Герои меча и магии 3». Ознакомиться с другими работами автора можно в его паблике. Некоторые работы Виталий можно увидеть сейчас в картинной галерее имени Ващенко на выставке «Я художник, я так вижу».











