Участвуй в игре «Сто к одному» и получай подарки. ТРЦ «Секрет» приглашает мужчин отпраздновать 23 февраля вместе!

Дорогие мужчины! Буквально через пару дней вся страна будет отмечать праздник мужественности и силы — 23 февраля! Торгово-развлекательный центр «Секрет» спешит поздравить сильную половину нашего города с этим прекрасным днем!

Предлагаем вам отметить День защитника отечества вместе с нами. Мы придумали для вас кое-что интересное и очень необычное! Приходите в ТРЦ «Секрет», удивляйте всех своей находчивостью и проявляйте интуицию!

Давайте сыграем в популярную в игру «Сто к одному»! Задача участников состоит в том, чтобы угадать наиболее распространённые ответы людей на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный ответ, например, «Какую еду больше всего любят итальянцы?» Ответы бывают порой совершенно непредсказуемы и очень забавны. И от этого играть еще интересней!

Приходите 23 февраля в торгово-развлекательный центр «Секрет» к 12.00 и удивляйте своими ответами остальных игроков и зрителей! Все участники получат гарантированные призы, а победители будут награждены специальными презентами от ТРЦ «Секрет».

Милые девушки, предлагаем вам поддержать своих мужчин в игре и поздравить их с чудесным праздником 23 февраля! Приходите всей семьей, играйте и получайте призы и хорошее настроение!Обязательная регистрация на игру «Сто к одному» по этой ссылке.

Обращаем ваше внимание, что участник может быть только мужского пола и старше 16 лет. Игра пройдет с 12.00 до 14.00 часов 23 февраля в ТРЦ «Секрет» по адресу Гагарина 65.

Напоминаем также, что сейчас у нас действует праздничный гифткроссинг — обмен подарками к 23 февраля и 8 марта. Получи подарок и порадуй незнакомца! Все подробности здесь.