Где в Гомеле будут работать датчики контроля скорости

  • 20 февраля 2019, 11:53
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График размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области с 18 февраля по 3 марта 2019 года.



Дата

Время

Дорога

Км, контролируемое направление

18.02.2019

07.00-20.00

М-10

77 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

Подъезд к г. Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

Н-4090

4 км.

(2 направления)

М-8

343 км.

(2 направления)

19.02.2019

07.00-20.00

М-8

343 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)

М-5

291 км.

(на Гомель)

291 км.

(на Минск)

г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

 

 

20.02.2019

07.00-20.00

Н-4090

11 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

Подъезд к г. Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

Н-4090

4 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

21.02.2019

07.00-20.00

Р-82

124 км.

(2 направления)

М-10

77 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)

М-8

343 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

22.02.2019

07.00-20.00

Н-4090

11 км.

(2 направления)

Н-4090

4 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-5

291 км.

(на Гомель)

291 км.

(на Минск)

23.02.2019

07.00-20.00

М-8

343 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

М-10

20 км.

(2 направления)

 

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

24.02.2019

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)

291 км.

(на Минск)

Н-4090

4 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

25.02.2019

07.00-20.00

М-10

77 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

Н-4090

11 км.

(2 направления)

26.02.2019

 

07.00-20.00

М-10

83 км.

(2 направления)

М-8

343 км.

(2 направления)

М-5

291км.

(на Гомель)

291км.

(на Минск)

Подъезд к г.Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)

Р-82

124 км.

(2 направления)

27.02.2019

07.00-20.00

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

Н-4090

11 км.

(2 направления)

М-10

77 км.

(2 направления)

М-8

343 км.

(2 направления)

28.02.2019

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)

291 км.

(на Минск)

М-8

343 км.

(2 направления)

Н-4090

4 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

01.03.2019

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

Н-4090

11 км.

(2 направления)

М-10

77 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

02.03.2019

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)

291 км.

(на Минск)

М-10

83 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

Н-4090

4 км.

(2 направления)

 

 

03.03.2019

07.00-20.00

М-8

343 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

Гомельские ведомости
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