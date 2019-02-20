В Гомеле на площади Победы поставят памятник братьям Лизюковым. У городских активистов есть вопросы

Летом в Гомеле установят памятник Александру, Петру и Евгению Лизюковым. На днях на сайте госзакупок icetrade.by появилась информация о тендере на благоустройство территории в районе областной библиотеки и установкой на ней памятного знака.

УКС Гомеля объявило тендер на выбор генеральной подрядной организации, которая выполнит благоустройство площади Победы с установкой памятного знака братьям Лизюковым.

Стоимость объекта — 610 тыс. рублей. Источник финансирования — местный бюджет. Установить скульптуру должны не позднее 1 июля.

Известно, что еще ранее с просьбой об установке памятника Лизюковым к местным властям обращались родственники героев. Губернатор поддержал инициативу, и сперва памятник планировали установить на одноименной улице в Советском районе Гомеля, однако позже месторасположение композиции изменили.





Местные активисты возмутились высокой стоимостью объекта, но, прежде всего, тем, что его появление не обсудили с горожанами.

— Я не против увековечивания памяти героев Лизюковых. Я против, что такие решения принимаются без участия общественности. Ну кому бы стало хуже, если бы провели опрос населения и узнали у людей, каким они хотят видеть памятник и где он, по их мнению, должен находиться, да и вообще, кому его ставить — героям или коллективной трагедии и мужеству нашего народа во Второй мировой войне, ведь война это не только герои и блеск медалей. И почему бы было не устроить конкурс и выбрать лучшее. Обидно, что в очередной раз власти принимают решение, не прислушиваясь к мнению горожан, — резюмирует руководитель урбанистической инициативы «Smart Homel» Евгений Меркис.

Он вспомнил, что памятник Тадеушу Костюшко, деньги на который белорусы всего за несколько недель собирали всем миром, обошелся всего в 22 тысячи рублей.

Гомельчане Александр, Петр и Евгений Лизюковы героически погибли в годы Великой Отечественной войны. Средний брат — Александр Ильич — получил звание Героя Советского Союза за оборону Борисова, Смоленска и Москвы. В 1942 году погиб в бою под Воронежем. Младший — Петр Ильич, командир противотанковой артбригады — также удостоен звания Героя. Погиб под Кенигсбергом в январе 1945-го. Евгений Лизюков — командир базировавшегося на Случчине партизанского отряда имени Дзержинского 95-й имени Фрунзе партизанской бригады, погиб 7 июля 1944 года. Именем братьев Лизюковых в Гомеле названа улица, в школе № 36 создан посвященный им музей.