На Хатаевича на пожаре спасли 33-летнего мужчину, 16 человек эвакуировали, в том числе двоих детей — фото, видео

Вчера вечером в Гомеле в девятиэтажном доме на Хатаевича, 37, случился пожар.

Как сообщили в МЧС, в моменту приезда спасателей из окна квартиры на первом этаже шел густой черный дым. 58-летний хозяин успел выйти из квартиры, его 33-летнего сына нашли без сознания на балконе. Мужчина в больнице.













Задымление было сильным, поэтому пришлось эвакуировать жителей верхних этажей, а это 16 человек, двое из которых дети. К счастью, никто из них не пострадал.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.