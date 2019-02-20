На Хатаевича на пожаре спасли 33-летнего мужчину, 16 человек эвакуировали, в том числе двоих детей — фото, видео

  • 20 февраля 2019, 09:57
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Вчера вечером в Гомеле в девятиэтажном доме на Хатаевича, 37, случился пожар.

Как сообщили в МЧС, в моменту приезда спасателей из окна квартиры на первом этаже шел густой черный дым. 58-летний хозяин успел выйти из квартиры, его 33-летнего сына нашли без сознания на балконе. Мужчина в больнице.




Задымление было сильным, поэтому пришлось эвакуировать жителей верхних этажей, а это 16 человек, двое из которых дети. К счастью, никто из них не пострадал.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

gomel.today
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