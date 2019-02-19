В магазинах Гомеля продавались панно со свастикой

В январе на витринах магазинов ООО «Еврошоп бел» в Бресте и Гомеле покупатели могли видеть запрещенную продукцию.

В продаже оказались декоративные панно с изображением герба нацистской Германии времен Третьего рейха — черного орла, который держит в лапах венок со свастикой.

«Такая символика относится к информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов. Весь запрещенный товар был изъят, а в отношении руководителей объектов торговли составлены административные протоколы. Предполагается, что панно были привезены из Китая», — рассказал начальник управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич.

В Гомеле суд уже состоялся. Заведующего магазином признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.17.11 КоАП (распространении, изготовлении, хранении, перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Ему предстоит заплатить штраф в размере Br6,5 тыс.

Суд в Бресте пройдет в ближайшее время.